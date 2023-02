Patch-Day läutet Ende des Internet Explorers ein: Morgen ist es soweit

Mit dem Patch-Day am 14. Februar 2023 wird Microsoft den letzten Schritt für das Ende des Internet Explorers einläuten. Per Update wird der IE in den Ruhestand geschickt und soll dann nicht mehr wieder aktivierbar sein.

Tod am Valentinstag

Das letzte Kapitel in der Geschichte des IE

Zusammenfassung Microsoft beendet den Internet Explorer am 14.02.2023.

Mit einem regulären Edge-Update wird der IE in den Ruhestand geschickt.

Jeder Startversuch des IE wird automatisch auf Edge umgeleitet.

Der IE wird nicht gelöscht, da er für den IE-Modus in Edge benötigt wird.

Der IE wurde 2013 veröffentlicht und durch Edge ersetzt.

Viele Unternehmen nutzen den IE für Legacy-Anwendungen.

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Jung Ki-Young//Reuters

Jetzt wird das allerletzte Kapitel aufgeschlagen, denn für den 14. Februar 2023 ist die "permanente Deaktivierung" des Internet Explorer 11 auf Windows 10 vorgesehen. Support gibt es dafür schon seit Mitte 2022 nicht mehr.Zum Patch-Day wird nun ein reguläres Edge-Update dem IE den Todesstoß versetzen. Es fügt eine Änderung an, die jeden Start(versuch) des Internet Explorers auf Edge umleitet.Das Ganze soll so ablaufen: Windows 10-Nutzer, die derzeit noch den Internet Explorer anwenden, werden bei jedem Start des IE automatisch zu Edge umgeleitet. Der Internet Explorer wird so nicht mehr anwendbar sein. Automatisch gelöscht, so wie Microsoft das zunächst angekündigt hatte , wird der IE aber nicht, und das hat einen einfachen Grund: Die bestehende Installation wird aktuell noch für den sogenannten IE-Modus in Edge verwendet."Alle verbleibenden Geräte, die noch nicht von IE11 auf Microsoft Edge umgeleitet wurden, sollen mit dem für den 14. Februar 2023 geplanten Microsoft Edge-Update umgeleitet werden", heißt es im dazugehörigen Support-Beitrag. "Die Änderung, ein Microsoft Edge-Update zur Deaktivierung des IE zu verwenden, soll eine bessere Benutzererfahrung bieten und Unternehmen dabei helfen, ihre letzten verbleibenden IE11-Benutzer auf Microsoft Edge umzustellen."Der Internet Explorer 11 wurde 2013 veröffentlicht. Microsoft hat den Internet Explorer letztendlich in der Version 11 bereits vor Jahren durch den Nachfolger Edge ersetzt. Doch der IE ist immer noch vorhanden, und tiefer integriert, als man das weithin glauben möchte. Das liegt vor allem daran, dass weiterhin viele Unternehmen den IE für Legacy-Anwendungen einsetzen.