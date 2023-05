Neues zum Ende des Internet Explorers: Admins erhalten mehr Kontrolle

Fast ein Jahr nach dem offiziellen Support-Ende des Internet Explorers bessert Microsoft nun noch einmal den Ablauf für die Abschaffung nach. Es geht vor allem um Ausnahmeszenarien und um die angekündigte Entfernung des IE und dessen Referenzen.

Umleitungen bleiben

Zusammenfassung Microsoft bessert Ablauf für Abschaffung des IE nach

Kunden können nun selbst bestimmen, wann IE11 von Geräten entfernt wird

Microsoft reagiert auf Nutzer-Feedback für einfachen Umstieg auf Edge

Kommende Monate: Ausnahmeszenarien, in denen IE11 noch zugänglich ist, werden auf Edge umgeleitet

Optionales Update am 23. Mai wird keine IE-Änderung bringen

Microsoft Edge Download - Der Browser auf Chromium-Basis

Jung Ki-Young//Reuters

Das hat Microsoft jetzt in einer neu veröffentlichten FAQ für die Techcommunity klargestellt (via Bleeping Computer ). In den letzten Monaten vor und nach dem Ende des Supportzeitraums für den Internet Explorer hatte Microsoft dabei im laufenden Prozess eine Reihe von Änderungen umgesetzt.Wie auch jetzt geht man dabei auf Nutzer-Feedback ein, um den Umstieg auf Edge einfacher zu gestalten. Nun hat Microsoft beschlossen, den Kunden im Grunde doch noch die Wahl zu lassen, wann die letzten Teile des Internet Explorer 11 (IE11) von ihren Geräten entfernt werden. Dabei war bereits zum Patch-Day im Februar 2023 ein Update erschienen, das den IE deaktiviert."Organisationen werden weiterhin die Kontrolle darüber behalten, wann sie die visuellen Referenzen des IE11 von ihren Geräten entfernen, wenn sie dies nicht bereits getan haben, indem sie die Richtlinie IE deaktivieren", schreibt Microsoft in der neuen FAQ."In den kommenden Monaten wird eine kleine Untergruppe von Ausnahmeszenarien, in denen der IE11 noch zugänglich ist, auf Edge umgeleitet werden, um sicherzustellen, dass die Benutzer auf einen unterstützten und sichereren Microsoft-Browser zugreifen können". Diese Änderung kommt kurzfristig, denn bisher sah der Zeitplan vor, schon am 23. Mai diese visuellen Verweise, einschließlich der Symbole in der Taskleiste und im Startmenü, zu entfernen. Am 23. Mai wird das nächste optionale Update gestartet, die Änderung sollte dann zum Juni Patch-Day für alle Nutzer gelten.