Cowriter: Auch das gute, alte Notepad bekommt jetzt KI-Funktionen

Generationen von Windows-Nutzern schätzen Notepad als einfachen, schnell verfügbaren Texteditor, der sich auf das Wesentliche konzentriert. Aktuell baut Microsoft diesen aber deutlich aus - so werden jetzt sogar KI-Funktionen in die Software integriert.

Microsoft hat in letzter Zeit deutlich gemacht, dass man voll und ganz auf generative KI setzt und die Unterstützung für solche Funktionen in so viele Apps und Dienste wie möglich einbaut. Dass es mit Notepad nun direkt eine der ältesten Anwendungen der Redmonder trifft, dürfte allerdings kaum jemand erwartet haben.Der bekannte Windows-Code-Enthusiast "PhantomOcean3" postete jetzt allerdings den Screenshot einer neuen Testversion der Windows 11-Variante Notepads mit der Versionsnummer 11.2312.17.0. Das Bild zeigt eine neue Menüauswahl namens "Cowriter". Diese bietet Funktionen wie "Umschreiben", "Kürzer machen", "Länger machen", "Ton ändern" und "Format ändern".Aufgrund dessen liegt nahe, dass Notepad-Nutzer demnächst mit einer ganzen Reihe an Funktionen rechnen können, die ihnen beim Verfassen von Texten helfen. Allerdings scheinen laut PhantomOcean3 die Dienste, die hinter den Menüeinträgen stehen, noch nicht zu funktionieren. Bei einem Klick passiert mit dem Text zumindest nichts. Daher scheinen die Features noch nicht auf einem Stand zu sein, aufgrund dessen man mit einer zügigen Verfügbarkeit in den breiter nutzbaren Test-Builds von Windows 11 zu rechnen ist.Entsprechend wenig lässt sich genauer dazu sagen, wann die neuen KI-Funktionen in Wordpad in einer finalen Windows-Version auftauchen könnten. Es ist auch denkbar, dass es sich noch um eine frühe interne Spielerei handelt, die letztlich wieder entfernt wird - auch wenn dies angesichts der jüngeren Entwicklungen bei Microsoft unwahrscheinlich ist.Immerhin hat man seitens des Unternehmens auch den guten alten Grafik-Editor Paint mit neuesten KI-Features ausgestattet. Mit der seit einiger Zeit verfügbaren Cocreator-Funktion können sich Anwender hier nun mit einigen Textanweisungen Bilder generieren lassen.