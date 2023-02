GPT in Windows? Microsoft kommt Googles KI-Event überraschend zuvor

Altman und Nadella auf einem Foto - das kann kein Zufall sein

Wie erst jetzt bekannt wurde, will Microsoft schon morgen Abend um 19 Uhr deutscher Zeit mit einem eigenen, kurzfristig angesetzten Event in Redmond neue, große Ankündigungen machen. Das Thema ließ man zwar bisher offen, doch schon jetzt gibt es reichlich Spekulationen darüber, dass die Redmonder direkt zum Gegenschlag in Form von eigenen Neuvorstellungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ausholen.So posierte ausgerechnet Sam Altman, der Gründer des Startup-Unternehmens hinter ChatGPT, kurz nach dem Google-Event in einem Tweet mit dem Microsoft-CEO Satya Nadella . Entsprechend schnell kamen Gerüchte auf, wonach Microsoft und OpenAI morgen bereits die Version 4.0 von GPT ankündigen könnten.Brisant ist daran nicht nur, dass Microsoft seine Veranstaltung kurz nach der Ankündigung von Google Bard ansetzt, sondern auch, dass Google genau einen Tag später, nämlich am Mittwoch, ebenfalls für eine Veranstaltung nach Paris eingeladen hat. Das Timing dürfte somit keineswegs Zufall sein. Noch hat Microsoft allerdings kein Wort darüber verloren, was man nun morgen ankündigen möchte.Microsoft will wahrscheinlich den Druck hochhalten, um Google im Hinblick auf KI-Integration vor sich herzutreiben. Denkbar wäre, dass die Redmonder zeitnah mit der Integration von GPT 4.0 in Microsofts Adaption von ChatGPT beginnen wollen. Der Softwarekonzern hatte schon mehrere konkrete Beispiele für Pläne zur Nutzung von KI-Funktionen in seinen Produkten genannt, darunter auch die Internet-Suchmaschine Bing . In Verbindung mit dem Konferenz-Tool Teams wird ChatGPT schon jetzt kommerziell angeboten.Wenn man seine Fantasie spielen lässt, kommen natürlich diverse Einsatzbereiche in Frage, in denen die KI-Technologien von OpenAI in Microsoft-Produkten verwendet werden könnten. Von einer Integration von ChatGPT in Notepad und DALL-E in Paint, bis hin zur Unterstützung in Office, um etwa Out-of-Office-Mails automatisch zu beantworten oder PowerPoint-Präsentationen von selbst zu befüllen, ist alles denkbar. Windows + "AI" könnte durchaus Potenzial haben, etwa für die Suche, das Gruppieren von Office-Dokumenten und vieles mehr. Mit Azure hätte Microsoft auch die nötige Online-Infrastruktur dafür.Microsoft lädt zwar diverse Vertreter der Presse für seine morgige Veranstaltung ein, überträgt das Ganze aber leider nicht per Livestream ins Internet. Dennoch dürfte das Unternehmen zeitnah entsprechende Meldungen online veröffentlichen.