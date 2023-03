Entwickelt im Eiltempo: Bei ersten Gmail-Nutzern taucht Google-KI auf

Google wurde vom Erfolg von ChatGPT eiskalt erwischt, jetzt strickt man mit heißer Nadel selbst an "generativer Künstlicher Intelligenz" in allen Bereichen. Seit Kurzem bekommen erste Nutzer in Gmail und Docs Zugriff auf mächtige neue Text-Funktionen.

Neue Text-Entwurf-KI in Gmail und Docs für erste Nutzer verfügbar

Geht es darum, einen schnellen Textentwurf in allen möglichen Bereichen zu erstellen, sind Sprachmodelle wie ChatGPT sehr mächtige Werkzeuge, die sich in rasantem Tempo weiterentwickeln. Google ist von der Geschwindigkeit, mit der Microsoft solche Funktionen in seine Produkte integriert, vollkommen überrumpelt worden. Um nicht abgehängt zu werden, erfolgt jetzt im Eiltempo die Integration in eines der wichtigsten Produkte: Wie das Unternehmen mitteilt, hat man mit dem Test von KI-Produkten für Workspace-Anwendungen begonnen, zu denen Gmail und Produktivitätswerkzeuge wie Docs gehören.Die Umsetzung in Gmail erfolgt dabei denkbar simpel. Nutzer können einfach in die Textbox der E-Mail Befehle wie "Schreibe eine E-Mail an das Team" eingeben. Die KI erzeugt dann einen Entwurf, der selbst angepasst oder mithilfe der KI weiter verfeinert werden kann. Die Integration in Docs folgt demselben Prinzip. "Workspace spart Zeit und Mühe beim Schreiben der ersten Version", so Johanna Voolich-Wright, Vice President of Product bei Google Workspace, zur Vorstellung. "Einfach ein Thema eingeben, über das man schreiben möchte, und schon wird ein Entwurf erstellt."Gmail und seine anderen Produktivitäts-Tools sind für Google gerade im Rennen mit Microsoft von entscheidender Bedeutung. Aktuell zählt man über 3 Milliarden Workspace-Nutzer, darunter auch viele Unternehmen, die für die Nutzung bezahlen. Gegenüber CNBC teilt ein Google-Sprecher mit, dass man zum jetzigen Zeitpunkt "Geschäfts- und Bildungsnutzern" sowie ausgewählten Einzel-Usern einen frühen Zugang zu den neuen Funktionen gewährt.Zu den weiteren Plänen für die breitere Verfügbarkeit schweigt sich Google aktuell noch aus. Ferner bleibt eine Frage offen, die im Kampf um Kunden essenziell werden dürfte: Werden die Funktionen in bestehende Workspace-Paketen enthalten sein oder müssen Nutzer dafür extra bezahlen? Aktuell kann man vermuten, dass selbst Google die Antwort noch nicht sicher kennt.