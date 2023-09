OneDrive mit KI? Microsoft-Event zur "Zukunft des Dateimanagements"

Microsoft will in Kürze über die "Zukunft des Dateimanagements" informieren. Hinter dieser hochtrabenden Überschrift steckt wohl der Plan, dem Cloud-Speicher OneDrive in Verbindung mit Windows mehr Funktionen aus dem Bereich der "Künstlichen Intelligenz" zu geben.

OneDrive wird mit KI aufgerüstet

In den nächsten Wochen und Monaten will Microsoft uns alle wohl noch einmal kräftig mit seinen Zukunftsplänen für diverse Produkte überraschen. Für den 3. Oktober wurde jetzt eine weitere Veranstaltung angesetzt, bei der OneDrive im Mittelpunkt stehen soll. Dass ausgerechnet der Cloud-Speicherdienst eine eigene "Veranstaltung" bekommt, macht wohl deutlich, wie wichtig das Produkt für Microsoft geworden ist.Es werde um nichts anderes als die Zukunft des Dateimanagements gehen, so die Ankündigung aus Redmond. Um 19 Uhr soll am oben genannten Termin ein Teams-Live-Event über die Bühne gehen, bei dem man eine erste Vorschau auf die Pläne für OneDrive geben will. Unter anderem gehört dazu wohl auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche für OneDrive, die eine KI-gestützte Suchfunktion und neue Funktionen zum Teilen von Dateien mit anderen Nutzern mitbringen wird.Die Vorbereitungen für die Umsetzung der geplanten Veränderungen rund um OneDrive laufen anscheinend schon seit einiger Zeit, denn angesichts des bevorstehenden Events überraschen die in den letzten Wochen vorgenommenen Änderungen im Umgang mit dem Speicherplatz wohl nicht mehr wirklich. OneDrive könnte natürlich auch durchaus frischen Wind vertragen, hat sich bei Microsofts Cloud-Speicher doch in den letzten Jahren nur noch wenig getan.Die Pläne rund um OneDrive dürften unter anderem in Verbindung mit den im weiteren Monatsverlauf erwarteten neuen Surface-Produkten stehen. Microsoft hatte vor Kurzem zu einem "Special Event" nach New York eingeladen , wo man am 21. September 2023 nicht nur neue Surface-Geräte zeigen dürfte, sondern wahrscheinlich auch diverse Pläne für neue KI-Features in Windows, Microsoft 365 und diversen anderen Produkten präsentieren will.