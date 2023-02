Corsair erfindet das Netzteil neu und platziert Anschlüsse woanders

Das Netzteil ist eine der essenziellen Komponenten eines Desktop-PCs, hier wird aber immer nur über die Watt gesprochen. Die Bauform ist seit Jahren grundsätzlich unverändert. Bei Corsair hat man sich die Frage gestellt: Muss das sein? Und kam zu einer interessanten Antwort.

Simple, aber effektive Änderung

Corsair stellt das erste PC-Netzteil mit seitlichen Konnektoren vor

Zusammenfassung Corsair stellt die Frage: Muss ein Netzteil so sein, wie es ist?

Antwort: Nein, die RMx Shift ATX 3.0-Reihe hat seitlich platzierte Konnektoren.

Dieses Design erleichtert das Kabel-Management und den Austausch von Komponenten.

Es gibt vier Versionen zwischen 750W und 1200W.

Die Netzteile passen in alle Corsair-eigenen Cases und auch andere Gehäuse

Sie müssen genügend seitlichen Spielraum für die Kabel bieten.

Industrie sollte aus dieser Idee einen Standard machen.

Corsair

Jeder, der schon einmal selbst einen PC zusammengeschraubt hat, weiß, dass das Netzteil in der Regel am Ende der Überlegungen und Planungen kommt. Kein Wunder: Ohne ein Netzteil geht zwar nichts, der schwarze und schwere Kasten könnte aber langweiliger nicht sein. Das ist wohl auch der Grund, warum sich bisher kein Hersteller die Frage gestellt hat, wie man eine Power Supply Unit (PSU) verbessern könnte.Das US-Unternehmen Corsair hat sie sich nun aber dennoch gestellt und kam zu einer simplen und gleichzeitig überraschenden Lösung: Denn man hat für seine neue RMx Shift ATX 3.0-Reihe die Anordnung der Konnektoren verändert. Diese sind nämlich seitlich platziert und nicht mehr am gegenüberliegenden Ende der Gehäusehinterseite (also dort, wo das Kaltgerätekabel angeschlossen wird).Wie PC Gamer wundern auch wir uns, warum erst jetzt jemand auf diese Idee kommt. Denn laut dem Hersteller ist dies "das weltweit erste Netzteil mit seitlich angeordneten Steckern". Und wenn man sich das Ganze erst einmal (im dazugehörigen Video) ansieht und überlegt, dann ergibt das durchaus Sinn.Denn die seitlichen Anschlussmöglichkeiten erlauben ein deutlich besseres Kabel-Management, weil nun auch die Netzkabel über den in den meisten Gehäusen vorhandenen und dafür vorgesehenen Bereich auf der Seite geführt werden können. Nebenbei erleichtert das auch den Austausch von anderen Komponenten, weil man sich nicht durch die im Hauptbereich des Gehäuses laufenden Stromkabel wühlen muss.Freilich sind RMx Shift-PSUs (die es in vier Versionen zwischen 750W und 1200W gibt) nicht für alle Arten von Gehäusen geeignet, es wäre aber vermutlich sinnvoll, wenn die Industrie das zum Standard macht. Die Netzteile passen jedenfalls derzeit in alle Corsair-eigenen Cases und sollten auch in Gehäuse von Drittanbietern passen, sofern sie mindestens 210 Millimeter breit sind und genügend seitlichen Spielraum für die Kabel bieten, so der Hersteller.