Traum für Gamer: Corsair stellt Monitor mit einstellbarer Krümmung vor

Vorrangig bekannt für seine PC-Komponenten, zeigt sich Corsair auf der Gamescom 2022 mit einem interessanten Gaming-Monitor. Beim neuen Xeneon Flex mit 45-Zoll-OLED-Panel und 240 Hz entscheiden die Spieler selbst, ob man ihn als Flat- oder Curved-Screen einsetzt.

Technische Details triefen vor Luxus - hoher Preis erwartet

Corsair

Neben den Fragen zur Größe, Auflösung, Hertz-Zahl und Panel-Technologie gibt es für Gamer beim Monitor-Kauf einen wichtigen Punkt zu klären - flach oder gekrümmt? In Köln liefert der US-amerikanische Hersteller eine ungewöhnliche Antwort: Warum nicht beides? Der Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 soll beide Welten verbinden und es Spielern ermöglichen, die Krümmung je nach Einsatzgebiet stufenweise manuell zu verändern. Von einer klassischen Nutzung als Flatscreen bis hin zu einer 800R-Krümmung.Der flexible Gaming-Monitor setzt auf ein 45 Zoll großes OLED-Panel von LG Display, das eine Ultrawide-WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln anzeigt, eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz bietet und im Optimalfall eine Latenz von nur 0,03 Millisekunden aufweist. Die punktuelle Spitzenhelligkeit wird mit 1000 Nits (HDR1000) angegeben, wobei laut ComputerBase im Schnitt nur 150 bis 450 Nits geliefert werden sollen - je nach Weißanteil der Bildfläche. Die OLED-Technologie verspricht zudem ein echtes Schwarz und einen nahezu unendlichen Kontrast (ca. 1.350.000:1).In Hinsicht auf die Anschlüsse werden rückseitig ein DisplayPort 1.4 und zwei HDMI 2.1-Schnittstellen verbaut. Ebenso empfängt der Monitor Upstream-Signale via USB-C und bietet ein USB-A-Hub mit vier Ports (zwei an der Front). Weiterhin verspricht Corsair eine Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium und Nvidia G-Sync sowie eine dreijährige Garantie gegen Burn-In und tote Pixel. Zu welchem Preis der Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 verkauft werden soll, steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Im Verlauf des Jahres will der Hersteller weitere Informationen liefern.