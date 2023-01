LG, Asus und Corsair: Spitzen-Monitore bekommen neue OLED-Panels

LG Display hat eine neue Generation an OLED-Panels vorgestellt, die in diesem Jahr bei einigen Herstellern zum Einsatz kommen werden und vor allem beim Gaming punkten sollen. Zur Vorstellung bei der CES 2023 zeigt man 45 Zoll in Ultrabreite und 27 Zoll.

Im High-End-Gaming-Markt muss man einiges bieten

Bald bei LG, Asus, Corsair und mehr

2022 hatten sich OLED und Gaming deutlich mehr angenähert. LG Display stellt mit seinen Panels dabei nicht nur die Basis für Produkte von LG Electronics, sondern versorgt auch andere Hersteller. Jetzt hat das Unternehmen im Rahmen der CES 2023 enthüllt, was man in diesem Jahr in Bezug auf spieltaugliche OLED-Displays zu bieten hat. Wie üblich gibt man bei der Messe nur einen Ausblick darauf, was später im Jahr dann in Produkten verschiedenster Monitor-Anbieter zu finden sein wird.Erster wichtiger Faktor, bei dem man bei den neuen Panels deutliche Fortschritte erreicht haben will: die Reaktionszeit. LG gibt diese mit 0,03 ms an. Wie das Unternehmen verkündet, kann man damit "die ersten OLED-Displays für Monitore mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz pro Sekunde" bereitstellen.Zweite Innovation, die vor allem beim Einsatz als Gaming-Anzeige zum Tragen kommen soll: LG integriert nach eigenen Aussagen einen speziellen Polarisationsfilter, "der speziell für Spiele entwickelt wurde." Zahlen liefert man hier noch nicht und spricht bisher nur blumig von "perfektem Schwarz" und "genauer Farbdarstellung". Laut LG emittieren die Panels außerdem "das geringste blaue Licht der Branche", zieht hier aber den Vergleich zu LCD.Noch in diesem Monat wird LG mit Panels der Größe 27 Zoll und 45 Zoll in die Massenproduktion gehen. Wie das Unternehmen ausführt, gehören Asus und Corsair zu den ersten Anbietern, welche die neuen OLED-Displays in ihren Premium-Monitoren zum Einsatz bringen werden.