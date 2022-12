Nutzer wundern sich über Corsair-Tastatur, die von selbst Texte tippt

Keylogger gehören zu den bösesten IT-Schädlingen, die man sich einfangen kann. Manche Nutzer der mechanischen Tastatur K100 von Corsair hatten jetzt Sorge, weil das Gerät ohne Zutun ganze Texte tippte. Der Grund für das eigenwillige Verhalten war aber keine böse Software.

Wenn die Tastatur fröhlich tippt, ohne dass jemand tippt

Corsair versucht zu beruhigen

Man sitzt am Rechner und dann fängt die Tastatur eigenständig an, ganze Texte zu tippen: Bei diesem Szenario würde wohl bei den meisten Nutzern Sorge aufkommen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmen kann. Unter der Überschrift "Die Tastatur fängt zufällig an, von selbst zu tippen" berichten Besitzer der mechanischen Tastatur K100 von Corsair im Support-Forum nunmehr seit August darüber, dass sich ihr Eingabegerät manchmal ziemlich unberechenbar verhält."Ich dachte, mein Computer sei gehackt worden. Er tippte eine seltsam spezifische Zeile aus einer sehr vertraulichen E-Mail ab", so einer der besorgten Berichte. Die Beschreibung eines anderen Betroffenen lässt dann erahnen, wo hier das Problem liegen könnte: "Die Tastatur fing an, ganze Sätze aus einer vertraulichen Chat-Konversation zu tippen, die ich am frühen Montagmorgen hatte, und dabei Tastenanschläge mit Steuerzeichen und so weiter wiederholte. Ich konnte sehen, wie sie meinen Satz genauso korrigierte wie ich."Diese Beschreibung veranlasst einen weiteren Nutzer zu einer Vermutung: "Ich glaube nicht, dass die Tastaturen absichtlich versuchen, alles zu protokollieren, was man tippt, sondern dass die Makroaufzeichnung unbeabsichtigt ausgelöst wird, um aufzuzeichnen, und dann aktiviert wird, um zu wiederholen, was aufgezeichnet wurde. Bin ich hier möglicherweise auf der richtigen Fährte, Corsair?"Bleibt eine Antwort im offiziellen Forum bisher aus, hat ArsTechnica von Corsair ein Statement zu dem Problem erhalten - und das scheint die Vermutung der Community zu bestätigen. "Die Makrofunktion könnte versehentlich Tastatur- und möglicherweise Mauseingaben aktivieren und aufzeichnen. Diese Makros werden dann ausgelöst und reproduzieren die Eingaben zu einem späteren Zeitpunkt", so die erste Analyse des Unternehmens. Eine Lösung kann man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bereitstellen: "Wir sind noch dabei, die genaue Art des Problems mit unseren Kunden zu untersuchen", so der Sprecher von Corsair.