Netflix erläutert per FAQ, wie man Konto-Sharing verhindern wird

Es steht schon länger fest, dass Netflix schärfer gegen sogenanntes Account-Sharing vorgehen wird, das Wie war bisher aber nicht genau klar. Doch nun hat der Streaming-Dienst eine FAQ dazu veröffentlicht, in der Netflix erläutert, wie das Ganze funktionieren wird - auch auf Reisen.

Konto-Sharing nur noch im eigenen Haushalt

Sieben-Tage-Codes für Reisen

Zusammenfassung Netflix hat eine FAQ zum Account-Sharing veröffentlicht.

Personen aus demselben Haushalt können das Konto nutzen.

Externe Personen müssen ein eigenes Konto haben, sonst droht eine Sperre.

Auf Reisen können Nutzer einen zeitlich begrenzten Code anfordern.

Reise-Codes sind einigermaßen umständlich.

Netflix hatte zuvor Verluste bei Abonnenten.

Netflix hatte im vergangenen Jahr mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen, in den ersten beiden Quartalen von 2022 bekam man es zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte mit Verlusten bei den Abonnenten zu tun. Das hat sich zuletzt zwar wieder stabilisiert bzw. konnte man abermals Kunden gewinnen, doch an den Gegenmaßnahmen ändert das nichts.Einerseits hat Netflix nämlich ein werbebasiertes und dafür günstigeres Abo eingeführt, andererseits wird man das Teilen von Konten deutlich erschweren bzw. verhindern. Wie das funktionieren wird, war aber bisher noch offen, denn allzu viele Details gab es dazu nicht. Denn grundsätzlich ist und bleibt das Teilen des Kontos erlaubt, allerdings nur, wenn es sich um Personen in einem gemeinsamen Haushalt handelt.In einer ausführlichen FAQ (via Caschy ) erklärt Netflix nun, wie die gemeinsame Nutzung künftig funktionieren wird: So sind folgende Personen berechtigt, wie Netflix schreibt: "Alle Mitglieder Ihres Haushalts (d. h. diejenigen, die an Ihrem Haupt-Standort mit Ihnen zusammenwohnen) können Ihr Netflix-Konto nutzen. Um sicherzustellen, dass Ihre Geräte mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft sind, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Haupt-Standort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Website."Nicht (mehr) erlaubt ist aber das Teilen mit externen Personen, sie "müssen zum Streamen von Netflix ihr eigenes Konto verwenden." Wer das dennoch versucht, der riskiert eine Sperre der Wiedergabe. An dieser Stelle werden sich viele fragen, wie man unterwegs dennoch auf sein Konto zugreifen kann, sollte das Gerät einmal gesperrt worden sein. Dazu Netflix: "Wenn Sie sich auf Reisen befinden, können Sie einen zeitlich begrenzten Code anfordern, mit dem Sie Netflix an sieben aufeinanderfolgenden Tagen nutzen können."Ob und wie man Netflix an einem anderen Standort nutzen kann, wenn man beispielsweise mehr als besagte 31 Tage in Urlaub oder auf Reisen ist, wird man erst sehen, Netflix schreibt nichts Näheres dazu. Es wird sich auch erst zeigen müssen, wie konsequent der Dienst diese Vorgaben umsetzt - denn die Reise-Codes klingen einigermaßen umständlich.