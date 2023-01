Dark-"Nachfolger" 1899: Netflix cancelt die deutsche Mystery-Serie

Dark war einer der ganz großen Netflix-Hits der vergangenen Jahre und machte deutsche Produktionen in den USA populär. Damit war die Serie durchaus Wegbereiter für andere internationale Inhalte. Das Nachfolgeprojekt 1899 hatte weniger Glück bzw. Erfolg.

Reise von 1899 geht nicht weiter

Dark konnte seinerzeit in drei Staffeln weltweit eine große Anhängerschaft finden und auch das nächste Projekt des deutschen Kreativ-Ehepaares Baran bo Odar und Jantje Freise schienen alle für einen Erfolg benötigten Zutaten an Bord zu haben, und das wortwörtlich.Denn die Mystery-Serie, die einer Gruppe europäischer Auswanderer auf dem Schiff Kerberos folgt, hatte eine internationale Besetzung, aufwendige Produktion, düstere Stimmung, Zeitsprünge und viele Fragezeichen, die auf eine Beantwortung warteten. Doch viele werden unbeantwortet bleiben bzw. müssen Fans wohl damit leben, dass der Cliffhanger am Ende von Staffel 1 nie aufgeklärt wird.Denn wie Variety berichtet, gab 1899-Co-Schöpfer bo Odar via Instagram bekannt, dass Netflix die Mystery-Serie abgesetzt hat: "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass 1899 nicht verlängert werden wird. Wir hätten diese unglaubliche Reise gerne mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, wie wir es mit Dark getan haben. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge nicht so, wie man sie geplant hat. So ist das Leben.""Wir wissen, dass dies Millionen von Fans da draußen enttäuschen wird. Aber wir möchten euch von ganzem Herzen danken, dass ihr Teil dieses wunderbaren Abenteuers wart", schreibt der 44-Jährige weiter. Zu den konkreten Gründen hat sich Netflix nicht geäußert. Die "Quoten" von 1899 waren allerdings nicht schlecht, denn die Serie konnte sich fünf Wochen in den Serien-Top-10 halten und wurde in dieser Zeit insgesamt rund 257 Millionen Stunden lang angesehen.Damit war 1899 nicht allzu weit von den (englischsprachigen) Jahres-Top-10 von 2022 entfernt, denn an der zehnten Position landete Season 4 von Virgin River mit rund 305 Millionen Sehern. Über die Gründe für das Aus kann man nur spekulieren, es ist aber klar, dass 1899 unter den Erwartungen von Netflix geblieben ist und aller Wahrscheinlichkeit nach zu teuer war. Fans haben mittlerweile auch eine Petition für den Erhalt gestartet, ob sich Netflix davon umstimmen lässt, darf aber bezweifelt werden.