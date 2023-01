Drohne verletzt Filmstar bei Netflix-Dreharbeiten schwer im Gesicht

Drohnen sind aus dem Film- und Seriengeschäft nicht mehr wegzudenken, denn damit gelingen mit geringem Kostenaufwand spektakuläre Aufnahmen, für die früher teils ein Hubschrauber notwendig gewesen wäre. Nun zeigen Dreharbeiten für Netflix , dass das nicht ohne Risiko ist.

Nur Kollision oder "Explosion"?

Denn bei Dreharbeiten für die kommende Netflix-Serie Agent From Above kam es zu einem folgenschweren Unfall mit einer Drohne, die für die Aufnahmen eingesetzt wurde. Der taiwanesische Schauspieler Kai Ko sollte in einer Szene besonders nah mit einer Drohne gefilmt werden, doch das Fluggerät kam ihm zu nahe, gefährlich nahe.Denn die Drohne kollidierte mit Kai Ko, der Schauspieler erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht und womöglich sogar schwerere Verletzungen. Wie die Seite DroneDJ berichtet, musste Kai Ko nach dem Vorfall mit 20 bis 30 Stichen im Gesicht genäht werden. Das bestätigte der Manager des 31-jährigen Schauspielers.Der Unfall ereignete sich laut taiwanesischen Medien bereits am 27. Dezember 2022. Über das Ausmaß gibt es jedoch widersprüchliche Angaben: In den Berichten heißt es, dass die Drohne eine schwerwiegende Funktionsstörung hatte und vor dem Gesicht des Schauspielers "explodierte". Ko wurde dabei einerseits durch zahlreiche Splitter verletzt, andererseits durch ein Propellerblatt der Drohne, das sein Gesicht in der Nähe des Wangenknochens aufgeschlitzt haben soll. Der Schauspieler war den Berichten zufolge "blutüberströmt", als er ins Krankenhaus gebracht wurde.Die Produzenten von Agent From Above, die die teuerste taiwanesische Netflix-Produktion bisher ist, widersprachen diesen Angaben allerdings und ließen gegenüber dem Hollywood-Branchenblatt Variety ausrichten, dass die Propellerblätter der Drohne mit einer Schutzvorrichtung versehen waren und es zudem keine Explosion gegeben habe.Das Produktionsteam weiter: "Wir bedauern zutiefst, dass es zu dem Unfall gekommen ist und Kai an der Wange verletzt wurde. Kai wurde sofort medizinisch versorgt, und sein Talentmanagementteam hat auch eine Mikronaht für ihn veranlasst. Das Produktionsteam bedauert den Vorfall und wird die Angelegenheit weiter untersuchen. Wir haben die Dreharbeiten für unseren Hauptdarsteller Kai vorübergehend pausiert, damit er sich ausruhen und erholen kann. Wir freuen uns darauf, ihn wieder am Set zu haben, wenn er vollständig genesen ist."