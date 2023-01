Prime Video, Netflix und Disney+: Das sind die Neustarts der Woche

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ lassen es in dieser Woche ruhige angehen und kündigen lediglich 18 neue Filme und Serien an. Aus der Masse stechen unter anderem You People und Extraordinary heraus. Wir zeigen euch alle Neustarts der Streaming-Dienste im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 4

Narvik ab 23. Januar

VINLAND SAGA: Season 2 ab 24. Januar

Contra las Cuerdas ab 25. Januar

Daniel Spellbound: Staffel 2 ab 26. Januar

Record of Ragnarok: Staffel 2 - Folgen 1-10 ab 26. Januar

Kings of Jo'Burg: Staffel 2 ab 27. Januar

Das Mädchen im Schnee ab 27. Januar

Lockwood & Co ab 27. Januar

You People ab 27. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 4

The Reef: Stalked ab 23. Januar

KSI: In Real Life ab 27. Januar

Farzi S1 ab 27. Januar

Good Rivals S1 ab 27. Januar

May I Help You S1 ab 29. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 4

NYPD Blue - Staffel 9 ab 25. Januar

Extraordinary ab 25. Januar

Find me in Paris - Tanz durch die Zeit - Staffel 3 ab 25. Januar

Heilstätten ab 27. Januar

Obwohl sicher auch der norwegische Militärfilm Narvik, die zweite Staffel des Anime Record of Ragnarok und die mexikanische Dramedy Contra Las Cuerdas ihren Reiz haben, dürfte sich Netflix in dieser Woche vor allem auf seinen neuen Hollywood-Streifen You People konzentrieren. In der romantischen Komödie sollen "Familien und Kulturen kollidieren". Die Hauptrollen wurden unter anderem mit Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy, Nia Long und Julia Louis-Dreyfus besetzt.Bei Amazon Prime Video startet in den nächsten Tagen eine neue Dokumentation über den britischen YouTube-Star KSI, die Fußball-Miniserie Good Rivals und die südkoreanischen sowie indischen Drama-Serien May I Help You und Farzi. Disney+ hingegen setzt auf die Superhelden-Komödie Extraordinary, die mittlerweile neunte Staffel von NYPD Blue, weitere Folgen von Find me in Paris und den deutschen Horrorfilm Heilstätten aus dem Jahr 2018.