Netflix: Das Posten strenger Konto-Sharing-Regeln war ein "Versehen"

Vergangene Woche hat Netflix für Aufsehen gesorgt, denn man hat auf seinen FAQ-Seiten neue Richtlinien für das Teilen von Konten veröffentlicht. Auch wenn das Ganze in gleich mehreren Sprachen freigeschaltet wurde, versucht das Unternehmen sich nun herauszuwinden.

Nur für drei Länder gedacht

Zusammenfassung Netflix veröffentlichte neue Richtlinien für Kontoteilung.

Welle an Empörung: Netflix nahm Änderungen zurück.

Netflix erklärte, Richtlinien seien nur für Chile, Peru und Costa Rica gedacht gewesen.

Vermutlich ein Testlauf, aber warum auch deutschsprachige FAQ aktualisiert?

Automatische Übersetzungen oder tatsächlich gewollt?

Netflix: "War ein Versehen."

Netflix hat vor einigen Tagen einen aktualisierten FAQ-Bereich veröffentlicht, in dem man erklärt hat, wie die wesentlich strengeren Regeln zum Umgang mit Konten funktionieren werden. Dabei erschwerte man nicht nur das Teilen des Kontos mehrere Personen, die nicht im selben Haushalt leben, sondern machte das Leben auch normalen Abonnenten schwer bzw. deutlich schwerer als notwendig.Es folgte eine Welle an Empörung und Netflix nahm die Änderungen auch innerhalb kurzer Zeit zurück. In einem Kommentar vergangene Woche schrieben wir, dass hier wohl so etwas wie Schlamperei stattgefunden hat und keiner bei Netflix behaupten kann, dass man hier "mausgerutscht" sei und die FAQ ohne das Wissen des Managements freigeschaltet wurde.Doch man kann es ahnen: Genau so argumentiert Netflix nun nämlich. Denn gegenüber The Streamable teilte das Unternehmen mit, dass die neuen Regeln nicht in dieser Form für eine Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten vorgesehen waren. Stattdessen seien diese nur für Chile, Peru und Costa Rica gedacht gewesen. Dort gelten die neuen Bestimmungen auch, nicht aber in anderen Ländern und Regionen. Dabei dürfte es sich also vermutlich um einen Testlauf handeln.In anderen Worten: Laut Netflix war das ein Versehen. Allerdings kann man sich sehr wohl die Frage stellen, warum auch das deutschsprachige Hilfe-Center entsprechend aktualisiert wurde. Es ist natürlich möglich, dass Netflix hier mit automatischen Übersetzungen arbeitet und sich der "US-Fehler" auf diese Weise fortgepflanzt hat. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Netflix hier tatsächlich diese Lösung durchziehen wollte, aber schnell draufgekommen ist, dass das keine gute Idee ist.