Kino-Ton ohne Extra-Ausrüstung: Netflix startet "3D-Audio"-Funktion

Der Streaming-Dienst Netflix hat sich dieser Tage ordentlich blamiert: Denn man hat per FAQ Maßnahmen gegen Konto-Sharing vorgestellt, die alles andere als gut durchdacht waren. Nun versucht Netflix wieder mit positiven Features in die Schlagzeilen zu kommen, etwa 3D-Audio.

Netflix: Kino-Ton ohne Extra-Ausrüstung

Mehr Download-Geräte

Zusammenfassung 3D-Audio für Premium-Kunden als Feature-Verbesserung.

3D-Audio erzeugt Kino-Klang auf jedem Gerät.

Netflix erweitert Anzahl der Download-Geräte von 4 auf 6.

Videos mit 3D-Audio werden mit Logo gekennzeichnet.

3D-Audio ähnelt Dolby Atmos, ist aber kein echter Surround.

Nutzer können nach "3D-Audio" suchen.

Netflix kämpft dieser Tage um Abonnenten und will hierfür auch Nutzer, die sich aus Kostengründen ein Konto mit anderen teilen, zu einem eigenen Zugang zwingen. Doch das kommt alles andere als gut an, zumindest in der Form, in der der Dienst das versucht hat. Dazu haben wir gestern einen Kommentar veröffentlicht, darin kann man zum Fazit kommen, dass Netflix lieber mit Features mit Mehrwert auffallen sollte, statt durch restriktive Maßnahmen.Prompt kann man das tatsächlich vermelden, denn Netflix hat nun die Unterstützung von 3D-Audio bekannt gegeben. Dieses Feature ist aber nicht für alle Abonnenten verfügbar, sondern nur bei jenen, die die Premium-Version beziehen, also jenes Abo, das HDR und 4K-Auflösung bietet.Nun kommt laut Mitteilung von Netflix 3D-Audio dazu, hier dürfen sich Premium-Kunden über ein noch besseres Klangerlebnis freuen: "Mit 3D-Audio klingt der Ton auf jedem Gerät wie im Kino und das ganz ohne zusätzliche Ausrüstung. Die Funktion steht jetzt für mehr als 700 unserer am häufigsten angesehenen Titel zur Verfügung, wie Stranger Things, The Watcher, Wednesday und Glass Onion: A Knives Out Mystery", schreibt Netflix.Entsprechende Inhalte werden mit einem speziellen Logo gekennzeichnet, für eine vollständige Liste aller unterstützten Titel kann man auf Netflix auch schlichtweg nach "3D-Audio" suchen. Netflix demonstriert das in einem YouTube-Video und dabei kann man durchaus feststellen, dass der Sound voller klingt. Derartiges "Spatial Audio", das Dolby Atmos ähnelt, sollte aber nicht mit echtem Surround verwechselt werden.Die zweite Feature-Verbesserung, die Netflix nun bekannt gegeben hat, ist eine Erweiterung der Anzahl jener Geräte, auf die man Serien und Filme herunterladen kann, und zwar von vier auf sechs.