Ex-Halo-Entwickler kritisieren "inkompetente" Microsoft-Führung

Gestern hat Microsoft eine Entlassungswelle bekannt gegeben, man wird in den nächsten Wochen eine fünfstellige Anzahl an Mitarbeitern vor die Tür setzen. Dazu zählen dieses Mal auch Spiele-Entwickler - und sie sowie deren Kollegen sind darüber alles andere als glücklich.

Microsoft ruiniert Halo

Microsoft hat gestern zuvor aufgetauchte Medienberichte bestätigt und gab bekannt, dass etwa 10.000 Angestellte entlassen werden müssen. Begründet wurde dieser Schritt mit wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die in den nächsten Monaten und Jahren zu erwarten sind.Betroffen sind dieses Mal auch Entwickler in der Gaming-Sparte des Konzerns, darunter Mitarbeiter der Bethesda Games Studios, Gears of War-Entwickler The Coalition sowie 343 Industries, wo man für die Halo-Reihe zuständig ist. Mitarbeiter von 343 Industries, die bereits zuvor das Unternehmen verlassen haben, gehen nun mit Microsoft hart ins Gericht, wie Eurogamer berichtet. Patrick Wren , ehemaliger Senior Multiplayer Designer bei Halo Infinite, der mittlerweile bei Respawn Entertainment tätig ist, wetterte in sozialen Medien gegen das Management und schrieb: "Die Entlassungen bei 343 hätten nicht passieren dürfen und Halo Infinite sollte sich in einem besseren Zustand befinden. Der Grund für beides ist die inkompetente Führung an der Spitze während der Entwicklung von Halo Infinite, die massiven Stress für diejenigen verursacht hat, die hart daran arbeiten, Halo zum Besten zu machen, was es sein kann."Auch Tyler Owens , der ebenfalls früher bei 343 Industries tätig war und wie Wren bei Respawn gelandet ist, sparte nicht mit Kritik: "Als Halo-Fan habe ich es wirklich satt, dass die Geschäftspraktiken und die Politik von Microsoft die Sache, die ich liebe, langsam kaputt machen. Zwischen der Vertragspolitik, die sie für Steueranreize missbrauchen, und Entlassungen angesichts gigantischer Gewinne/Vorstandsboni ... haben sie Halo zum Scheitern verurteilt."Zuletzt hat es bei 343 Industries diverse prominente Abgänge gegeben, zahlreiche Entwickler gingen freiwillig, bei den jüngsten Entlassungen werden wohl auch welche unfreiwillig gehen müssen. Für die Zukunft der Halo-Reihe ist das jedenfalls kein gutes Zeichen.