Halo ist ein "globaler Hit", sagt Paramount, freut sich über Abozuwachs

Halo gehört zu den bekanntesten Spielereihen der Gaming-Welt, seit kurzem sind Master Chief, Cortana und Co. aber auch im TV bzw. dem Streaming angekommen. Und laut Paramount+ ist die Science-Fiction-Serie ein "globaler Hit", der für Abo-Zuwächse mitverantwortlich ist.

Halo ist ein großer Erfolg

Paramount+ hat sich seit seinem Start bzw. Rebranding zu einem wesentlichen Teil auf Sci-Fi-Produktionen konzentriert, das bedeutet vor allem gleich mehrere Serien aus dem Star Trek-Universum. Discovery, Picard und seit neuestem Strange New Worlds haben der Streaming-Plattform auch ordentliche Zuwächse beschert. Wie vor kurzem berichtet , konnte man dank der intergalaktischen Hilfe im ersten Quartal 6,8 Millionen neue Kunden gewinnen, mittlerweile sind es 40 Millionen Abonnenten.Der Streaming-Anbieter konzentrierte sich vor allem auf Star Trek, doch mittlerweile sind Aussagen bekannt geworden, dass man Halo mindestens genauso wichtig nimmt. Denn in einer Telefonkonferenz sagte Paramount Global CEO Bob Bakish, dass die Spieleumsetzung großartige Resultate geliefert habe."Diese epische Verfilmung, die die Action und das Abenteuer der äußerst beliebten Halo-Spielserie zum Leben erweckt, ist weltweit ein großer Erfolg. Bereits am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung auf Paramount+ wurde die Serie zur meistgestreamten Serienpremiere", sagt Bakish (via Tweak Town ).Im deutschsprachigen Raum trägt Halo jedoch allenfalls indirekt zum Erfolg von Paramount+ bei. Denn hierzulande ist die Serie auf Sky zu sehen, der Streaming-Dienst wird erst im kommenden Herbst bei uns starten. Ein konkretes Datum liegt hierzu noch nicht vor, laut derzeitigen Plänen wird Paramount+ gegen Ende dieses Jahres offiziell und im vollen Umfang bei uns verfügbar sein.