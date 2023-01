Xbox-Chef Phil Spencer: Entlassungen haben keinen Einfluss auf Halo

Nach Bekanntwerden der Entlassungswelle bei Microsoft und der harschen Kritik der Ex-Halo-Entwickler gegen die "inkompetente" Microsoft-Führung fragen sich viele: Wie geht es mit 343 Industries und der Halo-Reihe weiter? Dazu hat sich jetzt Xbox-Chef Phil Spencer geäußert.

Erhebliche Einschnitte bei Halo Infinite

Trotzige "wir bleiben"-Nachricht

Phil Spencer nahm sich die Zeit für das Online-Magazin IGN und plauderte in einem Interview über die Zukunft und aktuelle Projekte seiner Abteilung. Interessant sind dabei seine - wenn auch nur kurzen - Einlassungen zu 343 Industries und der Halo-Reihe.Spencer betonte, dass Microsoft Halo trotz der Entlassungen bei 343 Industries weiterhin "voll unterstützen und ausbauen" will. "Das Herz und die Seele von Halo ist bei 343 und das Team ist dort", so Spencer.Der Xbox-Chef betonte darüber hinaus, dass Microsoft weiterhin an der Halo-Reihe und dem Entwickler 343 festhält: "Ich habe größtes Vertrauen in das Team, das dort arbeitet und den Plan, den sie für die Zukunft haben."Spencers Kommentare kommen für viele Fans der Halo-Serie gerade recht. Die Anzahl der Mitarbeiter, die Microsoft bei dem Entwickler-Studio genau entlassen hat, ist nicht bekannt. Es hieß nur, dass die Entwickler von Halo Infinite erhebliche Einschnitte hinnehmen mussten.Die Nachricht veranlasste 343 dazu, am vergangenen Wochenende eine kurze Stellungnahme zu den Entlassungen zu veröffentlichen. Auch dabei wurde betont, dass man weiter machen will. "Halo und Master Chief sind hier, um zu bleiben", sagte Studioleiter Pierre Hintze."343 Industries wird Halo jetzt und in Zukunft weiter entwickeln, einschließlich epischer Geschichten, Multiplayer und mehr von dem, was Halo großartig macht." Laut Spencer gehören die Entlassungen bei 343 zu den Plänen, das Entwicklerstudio zukunftsfähig zu machen. "Was wir jetzt tun, ist, dass wir sicherstellen wollen, dass das Führungsteam die nötige Flexibilität hat, um den Plan zu entwickeln, den sie brauchen", sagte er. "Halo wird weiterhin von entscheidender Bedeutung für das sein, was Xbox tut, und 343 ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Halo."