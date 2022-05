Clippy kehrt zurück - als Easter Egg im Microsoft-Shooter Halo Infinite

Clippy alias Karl Klammer war ein Assistent, den Microsoft eine Zeit lang in seinen Office-Produkten integriert hatte. Die Cartoon-hafte Figur zog aber viel Hass auf sich, weshalb Microsoft Clippy letztlich den Gnadenschuss gab. Doch als Easter Egg ist Karl Klammer nicht totzukriegen.

Clippy goes Master Chief

Clippy existiert schon seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr, zumindest nicht als Teil der Büro-Suite. Doch Microsoft lässt es sich nicht nehmen, der im deutschsprachigen Raum auch als Karl Klammer bekannten Figur immer wieder zu Mini-Comebacks zu verhelfen.Gemeint sind Kurzauftritte als Emoji bzw. Sticker sowie als Easter Eggs. So war es vor einigen Jahren möglich, Cortana zu fragen, wo denn Clippy ist und was er macht, worauf die Microsoft-Assistentin mit gleich mehreren mehr oder weniger kreativen Sätzen antwortete und die Figur einblendete. Auch im Microsoft-Spiel Killer Instinct wurde Clippy als Spielfigur bzw. Helfer vorgestellt - schaffte es aber nie ins Spiel.Nun hat es Clippy aber tatsächlich in ein Microsoft-Game geschafft, nämlich Halo Infinite . Allerdings kann man hier nicht von Spielfigur oder ähnlichem sprechen, vielmehr ist Karl Klammer im Shooter mit dem Start von Season 2 ein Spielerbild sowie ein kosmetischer Artikel. Genauer gesagt ist das Office-Maskottchen u. a. ein "Legendary Charm", also im Wesentlichen ein virtueller Anhänger für die Waffe.Das Spielbild gibt es noch nicht, das dazugehörige Epic Nameplate wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Season 2 zum Spiel freigeschaltet. Ob Clippy auch einen Auftritt als freischaltbarer KI-Helfer haben wird, ist derzeit nicht bekannt, ein solches Easter Egg wäre aber natürlich naheliegend.Vorgestellt wurden Charm und Nameplate von James Shields, Senior Product Manager for Xbox Hardware. Ganz neu oder originell ist die Idee allerdings nicht: Denn bereits im vergangenen Herbst haben Reddit-Nutzer die Idee gehabt, Cortana und Co. durch das Office-Maskottchen von früher zu ersetzen - mit einem neuen Namen "Clip-E" und sogar Konzeptgrafik.