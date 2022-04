Halo Infinite: Roadmap für 2022 ruft bei Fans Enttäuschung hervor

343 Industries hat eine Roadmap für das kommende Jahr veröffentlicht. Halo Infinite soll bald mit einem Koop-Modus ausgestattet werden. Da viele Spieler sich die Funktion schon für den Launch gewünscht hatten und ein wichtiges Feature fehlt, sind zahlreiche Fans enttäuscht.

Splitscreen-Modus erscheint erst später

Das Entwickler-Studio hat auf der Ankündigungs-Seite Halo Waypoint bekanntgegeben, dass die zweite Season von Halo Infinite am 3. Mai startet und bis zum 7. November läuft. Die dritte Season soll dann am 8. November beginnen. Die Spieler sollen von einem neuen Battle-Royale-Modus, dem King-of-the-Hill-Modus sowie zusätzlichen Maps und Events profitieren können. Obwohl auch der schon seit längerer Zeit erwartete Koop-Modus angekündigt wurde, wird die Funktion nicht direkt zum Start der zweiten Season zur Verfügung stehen. Der Spielmodus befindet sich noch in Entwicklung und soll im August nachgereicht werden.Darüber hinaus bezieht sich die Angabe nur auf die Online-Variante des Koop-Modus. Viele Spieler möchten das Game auch im lokalen Multiplayer zusammen mit anderen Teilnehmern spielen, ohne auf mehrere Bildschirme zurückgreifen zu müssen. Der hierfür nötige Splitscreen-Modus soll jedoch erst im Rahmen der dritten Season erscheinen und wird damit frühestens im November ausgerollt. Vermutlich steht das Feature erst im kommenden Jahr bereit. Die Open-Beta des Forge-Leveleditors soll im September starten.Ob die angekündigten Funktionen tatsächlich zu den geplanten Terminen ausgerollt werden, bleibt offen. Bereits in der Vergangenheit wurden einige Termine verschoben. Während der Koop-Modus ursprünglich im Frühjahr erscheinen sollte, wird das Feature nun voraussichtlich im Spätsommer veröffentlicht. Ob es zu weiteren Verschiebungen kommen wird, ist unklar.