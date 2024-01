Battle Royale-Version von Halo wurde still und heimlich gecancelt

Der Erfolg von Fortnite hat einen Battle-Royale-Spiele-Boom ausgelöst und diese sind bis heute populär. Doch gleichzeitig gab es auch noch diverse Nachahmer, diesen erging es nicht allen so gut. Auch Microsofts Halo arbeitete an einem solchen Spiel - doch das wurde nun aufgegeben.

Fortnite war freilich nicht das erste Spiel dieser Art, dieser Titel gebührt in erster Linie Brendan Greene und seinem PUBG: Battlegrounds. Dennoch gibt es kaum Zweifel, dass der Epic Games-Titel das Genre in den Mainstream gehoben hat. Seither sind viele Games dieser Art gekommen, aber auch wieder gegangen.Auch Halo wollte auf den Zug aufspringen und man hätte wohl auch ein Franchise gehabt, das absolut Potenzial gehabt hätte, so manchen Spieler anzuziehen. Doch offenbar haben Microsoft und 343 Industries den Zug verpasst und ein entsprechendes Vorhaben aufgegeben.Denn wie Eurogamer unter Berufung auf den Podcast XboxEra und den Leaker Shpeshal_Nick berichtet, wurde das "Project Tatanka" genannte Vorhaben nun storniert. Verantwortlich war dafür Halo-Co-Entwickler Certain Affinity, dort hat man auch recht offen über das Projekt gesprochen - offiziell angekündigt wurde es von Microsoft aber nie. Laut Certain Affinity war es aber seit rund zwei Jahren in Entwicklung, rund 100 Personen haben daran gearbeitet.Doch nun wurde es offenbar auf das Abstellgleis geschoben bzw. aufgegeben. Konkrete Gründe für das Aus wurde nicht genannt, weshalb man darüber nur spekulieren kann. Wie anfangs erwähnt, scheint der ganz große Battle-Royale-Boom aber zu Ende zu sein.Allzu viele gute Neuigkeiten haben Halo-Fans derzeit nicht, denn beim, hauptverantwortlichen Entwickler 343 Industries hat es zuletzt zahlreiche personelle Turbulenzen gegeben. Immerhin: Die Halo-Serie von Paramount geht demnächst in ihre zweite Staffel, ganz auf dem Trockenen sitzen Fans von Master Chief und Co. also auch nicht.