Nur noch "teuer": Apple soll Billig-iPhone SE 4 gecancelt haben

Apple hat Berichten zufolge das nächste iPhone SE storniert - demnach wird es auch im Jahr 2024 noch kein Update des günstigeren Einsteiger-iPhones geben. Das kommt recht überraschend, soll aber einfach an der Kundennachfrage hängen.

Langer Zeitraum bis zur Neuauflage

Richtige Zeit für Sparfüchse?

Das meldet der stets gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo (via The Verge ). iPhone SE-Fans müssen sich seinen Informationen zufolge möglicherweise eine lange Zeit gedulden, bis es ein neues Einsteiger-iPhone geben wird.Kuo stützt sich bei seinen Prognosen auf Quellen in der Lieferkette. Am Freitag schrieb Kuo, dass Apple die Produktions- und Lieferpläne für das Telefon nun bereits gestrichen hat. Im letzten Monat hatte Kuo genau das vorausgesagt . Einzelheiten zu den iPhone-SE-Plänen nannte Kuo aber auch jetzt nicht.Kuo vermutet, dass der hauptsächliche Grund für die Streichung des iPhone SE darin liegen könnte, dass sich Apples Low-End-Smartphones ganz einfach sehr viel schlechter verkaufen als vom Unternehmen erhofft. Zudem hatte Apple auch schon nach der ersten Auflage längere Zeit verstreichen lassen, bis das iPhone SE2 erschien.Das stützt sich wiederum auf anderen, älteren Meldungen von Bloomberg. Dort hieß es, dass die Nachfrage nach den iPhone 14 Pro bislang größer ist als die nach dem regulären iPhone 14. Dennoch heißt es nicht, dass Apple die Strategie mit günstigeren Geräten aufgeben wird - man passt sich nur scheinbar daran an, dass preissensible Käufer sich auch nicht alle ein bis zwei Jahre ein neues Gerät gönnen, sondern länger auf eine Anschaffung warten.Die aktuell für viele wirtschaftlich schwierigen Zeiten wären dabei ein perfekter Zeitpunkt für Apple, auf preisgünstige Serien zu setzen.