Tschüss Home-Button: Apple iPhone SE 2023 im XR-Design erwartet

Das iPhone SE ist nicht nur Apples kleinstes Smartphone, sondern auch das Letzte, das mit einem klassischen Home-Button samt Touch ID ausgestattet wird. Neuen Leaks zufolge könnte sich das zeitnah ändern. Ein Einsteiger-Modell auf Basis des iPhone XR soll in Arbeit sein.

Die Frage nach dem möglichen Erscheinungstermin

Zuletzt aktualisiert im März 2022, basiert das iPhone SE seit zwei Generationen auf dem mittlerweile leicht angestaubten Gehäuse des iPhone 8 aus dem Jahr 2017. Ein Design-Update wäre somit längst überfällig. Und genau von dem geht jetzt der oft gut informierte Leaker und YouTuber Jon Prosser aus. Seine Erfolgsquote ließ in den letzten Monaten zwar zu wünschen übrig, doch der Trend hin zu größeren Displays und Apples Abkehr vom Home-Button kräftigen seine Prognosen.Prosser wirft in den Raum, dass sich Apple für die vierte Generation des iPhone SE am Design des iPhone XR bedienen dürfte. Auch das hat bereits vier Jahre hinter sich, würde als Einsteigergerät samt Notch und Face ID (Gesichtserkennung) jedoch eher in das aktuelle Design-Schema des US-amerikanischen Herstellers passen. Schenkt man den Gerüchten Glauben, dürfte das iPhone SE 4 somit einen Sprung von aktuell 4,7 Zoll auf 6,1 Zoll hinlegen.Die Produktion des iPhone XR wurde bereits im September 2021 eingestellt. Allerdings feiert auch das iPhone 8-Design bis heute seinen zweiten Frühling innerhalb der SE-Familie. Unklar bleibt, wann das mögliche iPhone SE 4 samt XR-Look vorgestellt werden könnte. Prosser und Co. gehen davon aus, dass eine Markteinführung bereits im nächsten Jahr angedacht sein könnte. Damit würde Apple den Release-Zeitraum der Budget-Smartphones von einst vier und zwei Jahren auf nur ein Jahr verkürzen.Fraglich dürfte zudem sein, ob sich hinter der Notch tatsächlich ein Face ID-Sensor verbirgt oder ob man - wie auch bei MacBooks , dem iPad Air und iPad Mini - einen Fingerabdruckscanner (Touch ID) innerhalb des Netzschalters vorzieht. Ein echtes Chip-Upgrade würde zudem weiterhin auf sich warten lassen, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und in diesem Jahr nur die Pro-Modelle des iPhone 14 mit einem Leistungsschub bedacht werden. Gerade dieser Punkt spricht womöglich eher für einen Release des iPhone SE 4 im Jahr 2024.