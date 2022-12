iPhone SE 4: Neues Spar-Smartphone kommt wohl später oder gar nicht

Apple erwägt offenbar, auf das iPhone SE 4 zu verzichten. Die nächste Generation Apples günstigster Smartphone-Reihe könnte angeblich einer geänderten Strategie des Unternehmens zum Opfer fallen, weil sich die jüngsten Modelle nicht sonderlich häufig verkauften, behauptet ein bekannter Analyst.

iPhone SE ist kein Verkaufsschlager, weil Kunden lieber teurere Modelle kaufen

Apple

Wie der taiwanische Analyst Ming-Chi Kuo, der seit Jahren über beste Verbindungen zu Quellen aus der Lieferkette von Apple verfügt, auf Twitter berichtet , könnte das iPhone SE 4 entweder deutlich später kommen als gedacht oder ganz gestrichen werden. Der Launch sei bisher für das Jahr 2024 geplant gewesen, doch mittlerweile stehen die Pläne für das Modell angeblich auf der Kippe.Die Gründe für die Unsicherheit aufseiten von Apple sind angeblich vielfältig. Einerseits versucht das Unternehmen derzeit angeblich die Zahl der neuen Produkte zu reduzieren, um seine Ausgaben zu senken, weil die weltweite wirtschaftliche Lage aufgrund des von Russland gegen die Ukraine geführten Krieges alles andere als sicher ist.Außerdem gibt es angeblich innerhalb von Apple Bedenken wegen der wahrscheinlich deutlich höheren Kosten für das neue Modell des iPhone SE. Anders als bisher soll das für 2024 geplante iPhone SE 4 nämlich ein Full-Screen-Design spendiert bekommen, wie es bei den teureren Modellen seit dem iPhone X üblich ist. Dadurch steigen die Kosten, da man nicht mehr auf ein LCD, sondern OLED-Panel setzen würde.Dies würde letztlich auch zu höheren Verkaufspreisen führen, nachdem das aktuelle iPhone SE 3, das in diesem Jahr auf den Markt kam, zu Einstiegspreisen ab 430 Dollar in den Handel gebracht wurde. Zudem spielen angeblich die Verkaufszahlen der aktuell verfügbaren Varianten des iPhone SE auch noch eine Rolle. Diese sollen nicht die Erwartungen von Apple erfüllt haben, da die meisten Kunden lieber zu teureren iPhone-Modellen greifen.Noch sind Apples Pläne allerdings auch keineswegs in Stein gemeißelt, schließlich vergeht bis zum Jahr 2024 noch viel Zeit.