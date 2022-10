iPhone 15 ohne echte Buttons: Wechsel auf Taptic-Feedback erwartet

Apple könnte mit dem iPhone 15 zumindest bei einigen Modellen einen schon länger erwarteten Schritt machen - den Verzicht auf bewegliche Tasten am Gehäuse. Stattdessen deuten Quellen bei Apples Zulieferern angeblich darauf hin, dass das iPhone 15 mit "Solid State Buttons" daherkommen wird.

Pro-Modelle ohne echte Tasten?

Gerüchte über den Verzicht auf physische Tasten für Lautstärkeregelung und als Ein- und Ausschalter gibt es rund um die Apple-Smartphones schon seit Jahren. Geht es nach dem meist gut informierten taiwanischen Analysten Ming-Chi Kuo , der in der Vergangenheit durch seine akkuraten Vorhersagen zu Apples Pläne auf Basis von Kontakten in die Industrie bekannt wurde, wird es beim iPhone 15 endlich so weit sein.Bei seiner jüngsten Umfrage unter diversen Kontakten aus der Lieferkette von Apple habe er erfahren, dass Apple bei mindestens zwei High-End-Modellen der für 2023 geplanten iPhone-15-Serie nach aktuellem Stand auf die klassischen, mechanischen Tasten für die Lautstärke-Regelung und das Ein- und Ausschalten des Displays bzw. des Smartphones verzichten will. Stattdessen sei ein sogenanntes "Solid State"-Design zu erwarten.Dabei werden die physischen, beweglichen Tasten am Gehäuserand durch berührungsempfindliche Bereiche ersetzt. Berührt und drückt der Nutzer auf einen dieser Bereiche, wird die ihm zugeordnete Aktion ausgeführt, also etwa die Lautstärke geändert, ein Foto aufgenommen oder eben das Smartphone ein- oder ausgeschaltet. Der Nutzer bekommt dabei einen Tastendruck simuliert, indem der Vibrationsmotor im Inneren des Smartphones eine Art "Klick"-Gefühl produziert.Im Grunde adaptiert Apple damit die Technik, die auch schon seit einigen Modellgenerationen bei den iPhones mit Home-Button unterhalb des Displays zum Einsatz kam. Statt einer wirklich beweglichen Taste wird der Tastendruck durch Vibration simuliert. Ähnliches gibt es dank der von Apple als "Taptic Engine" vermarkteten Vibrationsmotoren auch bei den Trackpads der MacBook-Laptops.