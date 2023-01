PlayStation 5: Das ist das offizielle Sony PS5-Bundle mit 2 Controllern

Sony baut das Angebot an unterschiedlichen Bundles rund um die PlayStation 5 weiter aus. Ab Ende Januar wird es deshalb auch erstmals ein offizielles Paket mit zwei statt nur einem ab Werk enthaltenen DualSense-Controller geben.

Engpässe der PS5 überwunden?

Sony

Bisher wird die Sony PS5 immer nur mit einem einzelnen beigelegten Controller vertrieben. Unabhängig davon, ob der Kunde die Konsole mit oder ohne Spiel im Lieferumfang erwirbt, lag bisher immer nur ein Controller bei. Jetzt ändert sich dies.Ab Ende Januar will Sony nämlich erstmals ein Bundle mit zwei DualSense-Controllern einführen. Dabei handelt es sich um ein offizielles Verkaufspaket, das auch an der Verpackung erkennbar ist, auf der künftig zwei Controller abgebildet sind. Enthalten ist außerdem immer die neueste Hardware-Revision der PS5 mit den Modellnummern CFI-1216A bzw. CFI-1216B.Es wird also sowohl die Digital- als auch die Standard-Edition mit optischem Laufwerk in Form des 2-Controller-Bundles geben. Zu den Preisen liegen bisher keine verlässlichen Angaben vor, da alle uns bekannten Händlerdaten nicht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers nennen, sondern einen aufgrund der hohen Nachfrage erhöhten Preis.So listen einige Händler die Bundles jeweils für 619 und 669 Euro, während andere Anbieter 649 bzw. 699 Euro verlangen, je nachdem, ob es sich um die Digital- oder die Standard-Edition handelt. Sony hatte anlässlich der CES 2023 zwar die Engpässe rund um die PlayStation 5 für überwunden erklärt, im Handel ist die Konsole zumindest in Deutschland aber noch immer nicht leicht und vor allem praktisch nie zur UVP erhältlich.Der Sony PlayStation 5 DualSense Controller hat im deutschen Handel aktuell einen Einzelpreis von rund 65 Euro, wobei Sonys offizielle Preisempfehlung mit 69,99 Euro etwas höher liegt.