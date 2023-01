Neue Sony-Konsole: Insider rechnen mit PlayStation 6 statt PS5 Pro

In der Gerüchteküche spekuliert man derzeit nicht mehr nur über eine neue PlayStation 5 mit externem Laufwerk oder über die PS5 Pro . Experten zufolge richten sich die Gespräche bereits auf einen potenziellen Nachfolger - die PlayStation 6. Fällt die Pro-Konsole ins Wasser?

Sehen wir überhaupt eine PS5 Pro oder Slim?

Via Twitter nimmt der oft gut informierte Gaming-Insider Tom Henderson Stellung zu aktuellen Gerüchten rund um die möglichen Slim- und Pro-Nachfolger der seit Herbst 2020 erhältlichen PlayStation 5. Obwohl Sony die hohe Nachfrage derzeit noch immer nicht vollends bewältigen kann, wird seit Monaten über neue Konsolen gesprochen. Henderson allerdings geht lediglich von einer neuen Revision der PS5 aus."Ich glaube nicht, dass es sich um eine Pro oder Slim handelt. Meines Erachtens handelt es sich nur um die Generation 2 der normalen PS5", gibt der Experte zu verstehen. Seinen unbestätigten Informationen zufolge soll die Produktion der aktuell vom Band laufenden PlayStation 5-Konsole zum Ende dieses Jahres eingestellt werden. Die Herstellung der "Gen 2" dürfte für einen flüssigen Übergang im April beginnen, sodass eine erste Auslieferung im September erfolgen könnte.Durch ein optionales externes Blu-ray-Laufwerk soll die bisher zweigeteilte Produktion der PlayStation 5 und der laufwerklosen Digital Edition zusammengelegt werden können. In erster Linie eine Kostenersparnis für Sony, meint Henderson. Weiterhin revidiert er seine Prognosen zu einem möglichen PS5 Pro-Modell. Nicht nur sei die aktuelle Generation noch nicht ausgeschöpft, auch seine Kontakte sprechen bereits häufiger über die PlayStation 6 (PS6) anstatt über eine mögliche PlayStation 5 Pro.Zwischen dem Start der PlayStation 4 und PlayStation 5 lagen sieben Jahre. Drei Jahre nach dem Launch der PS4 folgten die Slim- und Pro-Ableger. Zeitlich würde die neue PS5-Revision somit in Sonys Schema passen. Die PlayStation 6 hingegen nicht.