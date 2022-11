Samsung 980 Pro: Die beste SSD mit Heatsink für PC- & PS5-Spieler

Wer seinen Computer beschleunigen will, der greift am besten zu einer schnellen PCIe 4.0-SSD. Die Samsung 980 Pro mit Heatsink gehört dabei zu den beliebtesten und vielseitigsten Speichermedien, die sich nicht nur bestens für PCs, sondern auch für ein PS5-Upgrade eignen.

Eine schnelle NVMe-SSD ist besonders wichtig

Atemberaubende Geschwindigkeit für Gaming & High-End-Ansprüche

Nicht immer sind es Prozessoren und Grafikkarten, auf die es ankommt. Im Alltag sorgt kaum eine PC-Komponente für einen solchen Geschwindigkeitsschub, wie ein schnelles Solid State Drive . Seit der Einführung der PCIe 4.0-Technologie steht die Samsung 980 Pro (M.2 NVMe) dabei hoch im Kurs, vor allem bei Spielern. Dank der beliebten Modelle mit Heatsink wird die performante SSD in diesem Bereich noch attraktiver, da sie selbst starken Anforderungen standhält. Und das zu einem günstigen Preis im Online-Shop von Saturn.Die Samsung 980 Pro SSD steht vor allem für schnelle Datenraten. Mit bis zu 7000 MB/s gehört sie zu den derzeit schnellsten Flash-Speichern am Markt. Damit ist sie nicht nur doppelt so schnell wie vergleichbare SSDs mit dem älteren PCIe 3.0-Standard, sondern auch 12 Mal flotter als herkömmliche SATA-SSDs. Der zusätzlich angebrachte Kühlkörper bringt zudem viele Vorteile mit, vor allem für anspruchsvolle Spiele und Anwendungen. Denn hohe Datenraten erzeugen Wärme, die dank der Heatsink optimal abgeleitet wird.Egal, wie stark die Samsung 980 Pro SSD beansprucht wird, das intelligente Wärmemanagement sorgt für stetig hohe Leistung ohne Kompromisse. Und das Beste: Sie passt nicht nur in PCs und Notebooks, sondern findet auf Wunsch auch in der Sony PlayStation 5 (PS5) Platz. Gerade das Heatsink-Modell der Samsung 980 Pro ist für den Einsatz in Spielekonsolen ausgelegt, da sie dank eigener Kühlung auf zusätzliche Lüfter, Heatspreader oder Ähnliches getrost verzichten kann.Die Samsung 980 Pro steht für ein atemberaubendes Tempo, smarte Kühlung, pures Gamingerlebnis und eine hohe Kompatibilität sowie Flexibilität, die in modernen Gaming-PCs, High-End-Desktops und der PS5 nicht fehlen sollte.