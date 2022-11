Sony PlayStation VR2: PS5-Headset kommt im Februar für 600 Euro

Sony hat endlich konkrete Angaben zur Einführung seines neuen PS VR2 Headsets gemacht. Das Virtual-Reality-Headset für die Verwendung mit der PlayStation 5 soll gegen Ende Februar 2023 auf den Markt kommen und wird dann knapp 600 Euro kosten.

The Dark Pictures: Switchback VR

Cities VR Enhanced

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cosmonious High

Hello Neighbor Search & Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After the Fall

Tentacular

Wie Sony heute mitteilte, wird das PS VR2 Headset ab dem 22. Februar 2023 zum Preis von 599,99 Euro in den Handel kommen. Zum Lieferumfang gehören dann neben dem eigentlichen PS VR2 Headset auch noch zwei Sense-Controller und Stereokopfhörer. Für eine Ladestation müssen die Kunden noch einmal 49,99 Euro hinlegen, wobei das Headset auch ohne das Charging-Dock per USB Typ-C-Anschluss geladen werden kann.Sony will sein neues VR-Headset ab dem 15. November 2022 zur Vorbestellung anbieten, wobei es dann über den offiziellen PlayStation-Store auch in Deutschland verfügbar sein soll. Noch im November soll zudem die Vorbestellphase einer Reihe von ersten neuen Spielen für die PS VR2 starten, darunter auch Horizon Call of the Mountain.Das neue PS VR2 Headset bringt ein deutliches Upgrade gegenüber dem Modell der ersten Generation. Dazu gehört ein verbessertes OLED-Display, ein 110 Grad breites Sichtfeld und Unterstützung für 4K HDR. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 120 Hertz, wodurch eine flüssigere Darstellung ermöglicht wird. In dem Headset stecken vier Kameras, weshalb keine externen Kameras zur Verfolgung der Bewegungen des Nutzers nötig sind.Die neuen PS VR2 Sense Controller bieten adaptive Trigger und haptisches Feedback und erkennen Fingerberührungen. Sony will nach eigenen Angaben vor allem in den Komfort investiert haben, sodass das neue Modell angenehmer zu tragen sein soll. Durch einen neuen Auslass soll die Belüftung erleichtert und die Linsen können über ein Drehrad justiert werden.Sony möchte zunächst 11 neue Spiele für die Verwendung mit dem PS VR2 anbieten: