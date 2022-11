Erfolgreiche PS5: Sony meldet über 25 Millionen verkaufte PlayStation 5

Sony hat einen neuen Meilenstein erreicht, was den Erfolg seiner aktuellen Konsolengeneration angeht. Der Elektronikkonzern meldete jüngst, dass man insgesamt mehr als 25 Millionen PlayStation 5 verkauft hat. Allerdings geht es offensichtlich nicht mehr so schnell voran, wie erhofft.

Mehr Gewinn aus Konsolenverkäufen trotz gleicher Stückzahlen

Wie Sony heute im Zuge der Bekanntgabe seiner jüngsten Geschäftszahlen verlauten ließ, hat man in diesem Quartal insgesamt 3,3 Millionen PS5-Konsolen verkauft. Diese Zahl deckt sich im Grunde genau mit den Verkaufszahlen des Vorjahresquartals aus 2021, sodass die Gesamtzahl der verkauften PlayStation 5 jetzt die 25-Millionen-Marke erreicht hat.Sony verdiente bei gleichen Verkaufszahlen wie im Vorjahreszeitraum mit der PlayStation 5 zuletzt sogar mehr, was zum Teil auf die vor einigen Monaten verkündeten Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Insgesamt setzte das Unternehmen mit dem Verkauf der PS5 in den letzten drei Monaten umgerechnet rund 4,92 Milliarden Dollar um, was einer Steigerung um 12 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal 2021 entspricht.Die Aussichten sind allerdings nicht in jeder Hinsicht positiv. Sony hatte vor einigen Monaten verkündet, dass man die Zahl der Konsolenverkäufe im Jahr 2022 auf ganze 18 Millionen Einheiten steigern wolle. Aufgrund externer Ursachen wie dem Krieg in der Ukraine und der dadurch ausgelösten massiven Inflation dürfte aber auch Sony unter Nachfrageproblemen leiden, wobei auch die Preiserhöhungen wohl nicht spurlos geblieben sein dürften.Inzwischen geht man davon aus, dass Sony wohl nur rund 11,5 Millionen PS5-Konsolen auf das Gesamtjahr gesehen absetzen wird. Damit würde man in diesem Jahr die gleiche Zahl an Geräten verkaufen wie im Vorjahr und damit weit unter seinen ursprünglichen Prognosen bleiben. Das Unternehmen selbst peilt weiterhin 18 Millionen verkaufte Einheiten an. Für das nächste Geschäftsjahr will man die Zahl der PS5-Verkäufe sogar auf rund 23 Millionen Geräte steigern. Aufgrund der unsicheren weltweiten Lage sind alle diese Prognosen aber wohl weiterhin mit einiger Vorsicht zu genießen.