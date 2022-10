Neues PS5 "God of War"-Bundle immer mit neuer PlayStation 5-Revision

Mit der Einführung der neuen "God Of War Ragnarök"-Bundles hält auch in Deutschland und Europa auf breiter Front die neueste Hardware-Revision der PlayStation 5 Einzug. Es ist das erste Mal, dass Sony flächendeckend die neue Version in einem Bundle anbietet.

Neues Bundle immer mit neuer Hardware-Revision

Sony

Wer die PlayStation 5 in ihrer jüngsten Hardware-Revision CFI-12xx, die eine Reihe von weitergehenden internen Veränderungen erfahren hat, erwerben will, muss bisher durchaus noch auf der Hut sein. Zwar ist die neue Revision im Rahmen des FIFA23-Bundles bereits teilweise in Europa verfügbar, doch gibt es noch immer Varianten, in denen noch eine alte Ausgabe in Form eines Modells der Revision CFI-11xx enthalten sein kann.Zwar verkaufen manche Händler in Deutschland bereits FIFA23-Bundles, die die CFI-12xx-Revision enthalten, doch gibt es bei diesem Bundle noch eine Mischung, in der auch noch die alten Ausgaben geliefert werden. Im Zuge der baldigen Verfügbarkeit des kürzlich von Sony angekündigten "God of War Ragnarök"-Bundles ändert sich dies, denn in diesem Fall erhalten bereits alle europäischen Ländern die neue Revision.Dass Sony jetzt mit der breiteren Ausrollung der CFI-12xx-Revision der PS5 beginnen würde, deutete sich bereits bei der Ankündigung des neuen Bundles mit "God of War Ragnarök" an, denn in den Pressematerialien war für die USA schon die Revision CFI-1215x zu sehen. Daten von Händlern aus dem europäischen Raum bestätigen nun, dass hierzulande die Varianten CFI-1216A und CFI-1216B enthalten sein werden, wobei A für die Version mit optischem Laufwerk und B für die rein digitale Ausgabe stehen.Wer also nicht auf FIFA steht und kein Risiko eingehen will, kann zum Ragnarök-Bundle greifen, wenn er die neue PlayStation-5-Revision wünscht. Die jüngste Hardware-Variante der aktuellen PS5-Konsolen hebt sich durch eine erhebliche Gewichtsreduktion von ihren Vorgängern ab. Intern hat Sony einiges umgebaut , sodass unter anderem auch ein geringerer Energieverbrauch möglich geworden sein soll.