Stark reduziert: PS5 im God of War Ragnarök-Bundle bei Media Markt

Das Bundle aus PlayStation 5 und dem Top-Spiel God of War Ragnarök ist bei Media Markt jetzt erneut für nur 529 Euro erhältlich. Eine gute Gelegenheit, sich die beliebte PS5-Konsole in der Disc-Version samt Exklusivtitel zu einem vernünftigen Preis anzuschaffen.

Anzeige

Sony

PS5 + God of War Ragnarök Jetzt für 529 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Infos zum PS5-Bundle mit God of War Ragnarök

PS5 + God of War Ragnarök Jetzt für 529 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mittlerweile haben sich die Engpässe rund um die Sony PlayStation 5 komplett aufgelöst und die Konsole sowie Bundles sind stets lieferbar. Für den Einstieg empfiehlt sich ein Paket wie das aus PS5 und God of War bei Media Markt.Die Sony PlayStation 5 ist nach wie vor eine der führenden Konsolen auf dem Markt, mit innovativer Technologie und einer durchaus beeindruckenden Bibliothek von Spielen. Das Herzstück der PS5 ist ihr maßgeschneiderter CPU und GPU von AMD, die ein immersives Spielerlebnis mit Ray-Tracing, 4K-Grafik und bis zu 120 FPS ermöglichen.Darüber hinaus unterstützt die Konsole eine schnelle SSD für nahezu sofortige Ladezeiten, ein adaptives haptisches Feedback und 3D-Audio für ein hochgradig ansprechendes Gameplay. Zeitgleich empfehlen wir einen Blick auf die WD Black SN850 mit Kühlkörper zur PS5-Speichererweiterung. Der mitgelieferte DualSense Controller bietet weiterhin eine verstärkte Interaktion mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern.Das PS5-Bundle von Media Markt beinhaltet "God of War: Ragnarök", die hochgelobte Fortsetzung des gefeierten "God of War" von 2018. Das Spiel verspricht eine epische nordische Mythologie, gepaart mit einer komplexen Charakterentwicklung und anspruchsvollem Gameplay. "God of War: Ragnarök" bietet die Fortsetzung der Reise von Kratos und Atreus und fügt der PS5 eine weitere exklusive und hochkarätige Ergänzung hinzu.Das Bundle repräsentiert somit eine hervorragende Gelegenheit für diejenigen, die auf der Suche nach einer der fortschrittlichsten Konsolen auf dem Markt sind und gleichzeitig in die Welt von "God of War: Ragnarök" eintauchen möchten.