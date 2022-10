DualSense Edge: Sonys anpassbarer PS5-Controller kommt ab Januar

Sony macht auf Microsoft. Ab Januar will man mit dem DualSense Edge Wireless Controller einen vom Nutzer anpassbaren Controller für anspruchsvolle Kunden anbieten. Der neue PlayStation 5-Controller ähnelt insofern dem Xbox Elite Controller von Microsoft.

Sony PlayStation 5 DualSense Edge Wireless Controller

Bessere Reparierbarkeit durch separat erhältliche Stick-Module

DualSense Edge Wireless Controller

USB braided cable

2 Standard-Caps

2 High-Dome Caps

2 Low-Dome Caps

2 Half-Dome Back-Buttons

2 Lever Back-Buttons (Hebel)

Anschlussgehäuse

Transport-Case

Sony

Der Elektronikkonzern Sony hat soeben den Termin für die Verfügbarkeit seines neuen DualSense Edge Wireless Controller genannt. Bereits im August hatte der Konzern den neuen PS5-Controller vorgestellt , bei dem die Käufer einige Anpassungen vornehmen können. Bei dem Gerät lassen sich die Analog-Sticks, die Tasten auf der Rückseite und die Stick-Kappen abdecken. Außerdem unterstützt der Controller verschiedene Bedienprofile.Der Sony PlayStation DualSense Edge wird mit drei verschiedenen Stick-Caps angeboten. Neben den Standardmodellen gibt es auch noch zwei andere Varianten, die Sony als "High Dome" und "Low Dome" bezeichnet. Sie unterscheiden sich durch die Höhe der Wölbung auf der Oberfläche. Zudem gibt es zwei austauschbare rückwärtige Tasten, wobei der Nutzer die Wahl zwischen "Half Dome" und "Hebel" hat, die mit einer beliebigen Taste belegt werden können.An der Rückseite des neuen Controllers gibt es obendrein die Möglichkeit, die Trigger individuell einzustellen, um den Hebelweg anzupassen. Außerdem lassen sich die Trigger im halb-gedrückten Zustand einrasten. Wer will, kann bei dem neuen Controller auch Tasten umbelegen, die Eingabe über bestimmte Tasten deaktivieren, die Empfindlichkeit der Sticks justieren und individuelle "Deadzones" festlegen, also bestimmen, in welchen Bereichen der jeweilige Stick keine Bewegungen erkennen soll.Sony will zusätzlich erlauben, die Analog-Sticks modular auszutauschen, wobei die entsprechenden Module separat vertrieben werden sollen. Im Lieferumfang und damit auch im mitgelieferten Transport-Case befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand folgende Teile:Sony will den Dual Sense Edge Wireless Controller für die PlayStation 5 ab dem 26. Januar 2023 in den Handel bringen. Für Europa gibt der Hersteller eine offizielle Preisempfehlung von ganzen 239,99 Euro an. Die austauschbaren Stick-Module werden ab dem gleichen Termin erhältlich sein und kosten hierzulande dann 24,99 Euro. Die Vorbestellung des neuen Controllers und des Zubehörs wird ab dem 25. Oktober 2025 über ausgesuchte Händler und die Sony-Website möglich sein.