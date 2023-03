PlayStation 5: Sony soll "massives" Showcase zu PS5-Phase 2 planen

Die PlayStation 5-Einführung lief alles andere als optimal, Sony wurde hier Opfer der Umstände, allen voran der Chip- und Komponentenkrise. Die Lieferschwierigkeiten liegen nun aber großteils hinter der PS5 und das ist der Grund, warum Sony einen Gang höher schaltet.

Sony hat seine aktuelle Konsole Ende 2020 gestartet und es dauerte rund zweieinhalb Jahre, bis man die Probleme weitgehend in den Griff bekommen konnte. Zwar ist es auch noch heute nicht unbedingt so, dass die PlayStation 5 an jeder Ecke auf die Kunden wartet, die Situation ist aber dennoch unter Kontrolle - sagt auch der Hersteller selbst.Das ist auch der Grund, warum der japanische Elektronikriese in die nächste Phase gehen will. Der Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb berichtet in seinem Videocast Game Mess (via DualShockers ), dass die jüngste Sony-Präsentation State of Play nicht allzu viele Ankündigungen zu bieten hatte, dies aber einen speziellen Grund habe, nämlich den Umstand, dass "sie sich ihre guten Sachen für die PlayStation-Präsentation aufheben, die vor der E3 stattfinden wird."Dieser Startschuss zur Phase 2 der PlayStation 5-Ära sollte bereits im letzten Herbst fallen, "aber sie haben es immer wieder verschoben, weil ihre Entwickler nicht bereit waren", so Grubb. Demnächst ist man aber soweit: "Jetzt, da die Entwickler bereit sind, sollten sie eine große Show veranstalten, die die zweite Phase der PlayStation 5 wirklich einleitet."Konkrete Spieletitel nannte Grubb nicht, bekannt ist aber bereits, dass Insomniac Games an Marvel's Spider-Man 2 und Marvel's Wolverine arbeitet, das sind sicherlich zwei starke Kandidaten für den Showcase. Sony hat allerdings diverse Studios unter Vertrag sowie in seinem Besitz, man wird sicherlich auch so manche Ankündigung zu anderen Exklusivspielen vornehmen.