Next-Gen-Navi: Neue hochauflösende Version von Google Maps startet

Google schaltet bei der Navigation mit Google Maps in den nächsten Gang. Das Unternehmen hat damit begonnen, seinen Kartendienst in einer brandneuen Version für erste Fahrzeuge bereitzustellen. Eine bisher unerreichte Umgebungs-Auflösung soll Fahrerfunktionen ermöglichen.

Deutliche bessere Auflösung in Maps für Autos

Das neue Design von Android Auto

Google hat seine Bemühungen rund um Android Auto in den letzten Monaten deutlich erhöht. Neben der Umsetzung, die die Verbindung eines Smartphones mit dem Fahrzeug voraussetzt, kommt in immer mehr Modellen auch das Android Automotive OS (AAOS) zum Einsatz - eine durch die Hersteller anpassbare Version von Android Auto, die nativ auf den Bordsystemen läuft. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt , dass erste Fahrzeuge mit AAOS ein wichtiges Update erhalten werden.Das Unternehmen beginnt damit, eine brandneue Version von Google Maps mit hochauflösenden Karten bereitzustellen. Diese HD-Inhalte machen es möglich, auch kleine Details wie Fahrbahnmarkierungen, Schilder und Straßensperren abzubilden. Die Entwickler betonen, dass man damit eine wichtige Unterstützung für die Bemühungen der Hersteller leistet, Funktionen für assistiertes und autonomes Fahren zu realisieren. Die ersten Modelle, die das Update erhalten, sind der Volvo EX90 und Polestar 3."Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung mit der Kartierung der Welt wurde die neue HD-Karte von Google speziell für Automobilhersteller entwickelt und bietet umfassende Daten zur Fahrspur und Lokalisierung, die für die nächste Generation von Systemen für das assistierte und autonome Fahren von entscheidender Bedeutung sind", sagte Jørgen Behrens, VP und General Manager von Geo Automotive bei Google, in einer gemeinsamen Mitteilung mit Volvo.Volvo betont in dem Statement , dass die neuen HD-Karten die Basis für die weitere Entwicklung des eigenen "Pilot Assist"-Features bieten. Dabei werden die präzisen Fahrspur- und Lokalisierungsdaten von Google mit den Sensor-Daten zusammengeführt, um autonome Fahrfunktionen zu ermöglichen. Aktuell ist nicht bekannt, wann die HD-Karten auf weiteren Modellen und bei anderen Herstellern landen.