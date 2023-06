Google Maps: Neue 3D-Ansicht für deutsche Sehenswürdigkeiten ist da

Die kürzlich vorgestellte "Immersive View" für Google Maps kommt nach Deutschland. Per künstlicher Intelligenz erstellte 3D-Ansichten von über 500 Sehenswürdigkeiten sind geplant, darunter auch die Wahrzeichen von Berlin, München, Köln, Frankfurt und Co.

Berlin: Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Fernsehturm, Berliner Dom, Pergamonmuseum, Siegessäule

Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Fernsehturm, Berliner Dom, Pergamonmuseum, Siegessäule Brühl: Schlösser Brühl

Schlösser Brühl Frankfurt/Main: Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt

Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt Köln: Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen

Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen München: Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Residenz München, Hofbräuhaus München, Neues Rathaus, Frauenkirche, Olympiapark, St. Peter, BMW Museum, Rathaus-Glockenspiel

Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Residenz München, Hofbräuhaus München, Neues Rathaus, Frauenkirche, Olympiapark, St. Peter, BMW Museum, Rathaus-Glockenspiel Potsdam: Schloss Sanssouci

Mehr als ein besseres Google Earth

Zusammenfassung Google Maps führt "Immersive View" in Deutschland ein

Kombination aus Street View, Luftaufnahmen, KI & maschinellem Sehen

Zusätzlich Tages- & Nachtzeit, Wetter, Besucherinfos

Neue Ansicht in App für Android & iOS

Neue Schnellinfos auf Sperrbildschirm

"Letzte"-Kategorie im Browser für PCs & Macs

500 neue Sehenswürdigkeiten in Europa & Deutschland geplant

Mit der "Immersive View"-Funktion (dt. immersive Ansicht) kombiniert Google innerhalb von Maps vorliegende Street View- und Luftaufnahmen, um diese mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Sehen zu einem detaillierten, digitalen Modell zu verschmelzen. Zu Beginn wurde die neue 3D-Darstellung lediglich für London, Los Angeles, New York, San Francisco und Tokio angekündigt, nun folgen weitere europäische und auch deutsche Städte.Vorerst führt die Google Maps-Reise nach Amsterdam, Dublin, Florenz und Venedig, doch unter den 500 neu aufgelegten Wahrzeichen befinden sich zudem eine Handvoll in Deutschland. Berlin, Potsdam, Brühl, Frankfurt am Main, Köln und München wurden im ersten Schritt bedacht. Ob und wann eine Erweiterung für den deutschen Raum geplant ist, steht bisher nicht fest. Google selbst liefert eine passende Übersicht der ersten Umsetzungen."Immersive View" soll dabei nicht nur eine neue 3D-Detailansicht bieten, Google kombiniert diese außerdem mit Tages- und Nachtzeiten, Wetterlagen und nützlichen Besucherinformationen, etwa Öffnungszeiten. Somit kann man sich vor seiner Reise einen visuellen Ausblick über die Bedingungen vor Ort verschaffen. Aktuell kann die neue Ansicht für oben genannte Sehenswürdigkeiten innerhalb der Google Maps-App für Android und iOS ausprobiert werden.Weiterhin wird der Online-Kartendienst in diesem Monat um neue Schnellinfos auf dem Sperrbildschirm erweitert, sodass zur Navigation keinerlei App geöffnet werden muss. Für die Nutzung im (Desktop)-Browser auf PCs und Macs legt man zudem eine "Letzte"-Kategorie an, um die zuletzt betrachteten Ziele oder geplanten und nicht abgespeicherten Routen schneller erneut abzurufen.