Google Pixel 8 wird einen neuartigen HDR-Fotomodus bekommen

Das nächste "große" Google-Smartphone wird wohl erst im nächsten Herbst erscheinen, doch schon jetzt kann man im Code Hinweise auf Funktionalitäten entdecken. Dazu zählt auch ein Feature namens "Staggered HDR", dieses soll High Dynamic Range-Fotos verbessern.

Besser für Bewegung

High Dynamic Range (HDR) dürfte vielen heutzutage ein Begriff sein, auf Fernsehern sorgt das für eine verbesserte Bildqualität. Doch auch auf Smartphones gelingen mit dem passenden Modus dramatischere Bilder von vor allem Landschaften.Im Bereich der Smartphone-Fotografie hat Google in so mancher Hinsicht eine Vorreiterrolle, die Pixel-Geräte waren die Ersten, die HDR-Aufnahmen ermöglicht haben. Bis heute sind die Pixel-Kameras und die dazugehörige Software das Prunkstück der Google-Smartphones.Der Konzern arbeitet auch weiterhin an neuen Kamerafeatures, dabei spielt auch HDR eine große Rolle. Der Entwickler Kuba Wojciechowski hat nun in der Kamera-Software von Android eine noch experimentelle Funktionalität namens "Staggered HDR" entdeckt (via The Verge ).Wojciechowski erklärt auch, was das eigentlich ist: "Gestaffeltes HDR ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme verschiedener Belichtungen unter Verwendung derselben Pixel. Auf diese Weise lässt sich derselbe Effekt wie mit regulärem HDR erzielen, allerdings ohne die längere Aufnahmezeit oder die Gefahr, dass die Fotos aufgrund der durch Bewegung verursachten Verschiebung der Bilder unscharf werden."Derzeit werden HDR-Fotos mithilfe mehrerer schnell aufgenommener Bilder erstellt, die sowohl in den Schatten als auch in den Helligkeitsbereichen ausreichend Details mitbringen. Das macht die Sache aber schwieriger, wenn sich ein Objekt bewegt.Gestaffelte HDR erfordert allerdings auch einen neuen Sensor, denn im Pixel 7 und Pixel 7 Pro steckt der Samsung Isocell GN1, dieser beherrscht dieses Feature allerdings nicht. Der Nachfolger Isocell GN2 kann das hingegen und das ist wohl auch ein Kandidat für das Pixel 8 (Pro). Wojciechowski: "Lange Rede, kurzer Sinn: Mit freundlicher Genehmigung von Google haben wir eine saubere, unverfälschte Version von Google Camera Go erhalten, die Hinweise enthält, die anscheinend bestätigen, dass die Flaggschiffe der Pixel im Jahr 2023 - Husky und Shiba - gestaffeltes HDR unterstützen werden."