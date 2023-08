Für das Google Pixel 8 wird es wohl eine neue Kamera-App geben

Ähnlich wie beim Pixel 7 im letzten Jahr, wird Google das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro voraussichtlich im Oktober 2023 vorstellen. Viele Details sind inzwischen auch bekannt. Es scheint nun, als würde es auch größere Änderungen an der Kamera-App geben.

Google / Kuba Wojciechowski

Die vergangenen Pixel-Phones von Google haben bisher auf die Kamera-App des Unternehmens gesetzt. Diese verfügt über eine weitgehend unveränderte Benutzeroberfläche mit Bedienelementen und Shortcuts, die bis zu den Modellen Pixel 7 ( zum Test ) und Pixel 7a beibehalten wurden. Jetzt wird Google ein brandneues Layout einführen, wie Android Authority aus internen Google-Quellen aufgedeckt hat.Die komplett überarbeitete Kamera-Anwendung soll auf den beiden Pixel-8-Modellen erstmalig, gemeinsam mit Android 14 erscheinen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass auch ältere Pixel-Phones von dem neuen Design der Benutzeroberfläche profitieren werden.Es ist offensichtlich, dass Googles kommendes User Interface (UI) für die Kamera ein Sucher (Vorschaubild) optimiertes Design hat, welches die Foto- und Videofunktionen durch einen speziellen Modus-Schalter deutlicher trennt. Der virtuelle Button ersetzt die Galerie-Verknüpfung unter dem Sucher und befindet sich, je nach Ausrichtung, auf der rechten Seite des Suchers, zusammen mit den Einstellungen, die durch Wischen nach oben erreicht werden können. Neben dem Auslöser befindet sich eine weitere Taste zum Wechseln des Modus, zusätzlich zur jeweils letzten Aufnahme.Was die anderen Aufnahmemodi angeht, so erhält der Fotomodus die Funktionen Action Pan, Langzeitbelichtung, Porträt, Nachtsicht und Panorama. Wenn man in den Videomodus wechselt, stehen zusätzlich zu den normalen Aufnahmeoptionen Pan, Blur, Slowmotion und Timelapse zur Verfügung. All diese Modi sind im Gegensatz zu den bisherigen gemischten Modi im Sucher-Bereich durch Wischen nach links oder rechts erreichbar.Die neue Kamera-Anwendung samt überarbeiteter Benutzeroberfläche wird in der Pixel-8-Serie eingeführt, die mit Android 14 läuft. Das ist zwar bisher nicht offiziell bestätigt, aber es ist wahrscheinlich, dass die überarbeitete UI über ein Software-Update oder vielleicht mit der endgültigen Veröffentlichung von Android 14 auch auf die älteren Pixel-Smartphones kommen wird.Abgesehen von der Software, sollen das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro mit einem neuen Hauptsensor ausgestattet sein. Das Pro-Modell mit einer verbesserten Ultra-Weitwinkel-Kamera und Temperatur-Sensor auf der Kamerainsel. Außerdem könnten die beiden von verbesserten Software-Algorithmen durch den Tensor-G3-Chipsatz profitieren, welcher die Bild- und Videoqualität verbessern wird.Findet Ihr die neue Pixel-Kamerabedienung besser und intuitiver als das vorherige Layout oder verwendet Ihr lieber eine andere Kamera-App auf Eurem Smartphone? Wir würden uns freuen, Eure Meinung unten in den Kommentaren zu lesen.