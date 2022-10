Kamera-Gewinner: Pixel 7 Pro klettert bei DxOMark an die Spitze

Die Pixel-Familie ist vor allem auch für Kameras bekannt, die mithilfe moderner Software-Tricks ihre Aufnahmen deutlich verbessern. Das Pixel 7 Pro schafft es jetzt im DxOMark-Kameraranking, die beste Gesamtbewertung zu erzielen. Das iPhone kann aber manches besser.

DxOMark sieht das Pixel 7 Pro in der Gesamtwertung ganz vorne

Primärkamera: 50 MP 1/1,31-Zoll-Sensor, 1,2 µm, 24-mm-Äquivalent, mit f/1,85-Blende, OIS, PDAF, Laser-AF

Ultraweitwinkel: 12MP 1/2,86-Zoll-Sensor, 1,25 µm, 13,4mm-Äquivalent, mit f/2,2-Blende, PDAF

Tele: 48MP 1/2,55-Zoll-Sensor, 1,4 µm, mit Binning, 116,2mm-Äquivalent, mit f/3,5-Blende, OIS, PDAF

Video: 4K bei 30/60fps, 1080p bei 30/60fps

Schöne Darstellung von Hauttönen, auch bei schwierigen Bedingungen

Präzise Belichtung und großer Dynamikbereich bei Fotos und Videos

Schneller und präziser Autofokus bei Fotos und Videos, generell große Tiefenschärfe bei Außenaufnahmen

Überwiegend guter Kontrast, auch bei Porträts im Gegenlicht

Gute Detailtreue, insbesondere bei hellem Licht

Wirksame Stabilisierung sowohl in statischen als auch in bewegten Szenen

Generell gute Detailtreue in allen Zoombereichen, vom Ultraweitwinkel bis zum Weitwinkel

Schattenrauschen in kontrastreichen Szenen und bei schwachem Licht, sowohl in Fotos als auch in Videos

Farbstiche bei Videoaufnahmen in Innenräumen

Leichtes Ringing, Streulicht und Farbtonverschiebung

Leichter Detailverlust, Bildrauschen bei Nahaufnahmen mit Zoom

Der Vergleich mit dem iPhone 14 Pro

Technische Daten der neuen Google Pixel-Smartphones Modell Pixel 7 Pixel 7 Pro Betriebssystem Android 13 Display 6,32 Zoll (16,05 cm), 2400 x 1080 Pixel, 1400 nits, 90 Hz, gOLED, Gorilla Glas 7 6,7 Zoll (17,02 cm), 3120 x 1440 Pixel, 1500 nits, 120 Hz, pOLED, Gorilla Glas 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher CPU Google Tensor G2 Hauptkamera Dual-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 82°, 1/1.3", OIS, Autofokus; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 106°, 1/2.9", 8x Digitalzoom Triple-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 1/1.3", OIS, Autofokus, 82 FOV; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 1/2.9", Autofokus, 125 FOV; Kamera 3: 48 MP, Teleobjektiv, f/3.5, 1/2.55", OIS, Autofokus, 30x Super Resolution Zoom, 4.8x opt. Zoom Frontkamera 10,8 MP, f/2.2, 97°, 1/3,1" 10,8 MP, f/2.2, 93°, 1/3,1" Kamera-Funktionen Nachtmodus, Blitz, Video (4K 2160p), Zeitlupe Verbindungen 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, WLAN 802.11ax, USB-C, GPS SIM Dual-SIM (Nano- und eSIM) Sonstiges IP68, Stereo-Speaker, Gesichtserkennung Maße 155,64 x 73,16 x 8,7 mm 162,9 x 76,55 x 8,9 mm Gewicht 195,5 Gramm 212 Gramm Akku 4355 mAh Li-Ion, kabelloses Laden;

bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver 5000 mAh Li-Ion, kabelloses Laden

bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver Preis 649 Euro 899 Euro

Google

Dass es dem neuesten Pixel-Modell wohl gelingen wird, bei Kamera-Tests gut abzuschneiden, war zu erwarten - schließlich ist das eines der Merkmale, dass seit Generationen für die Pixel-Familie steht. Jetzt kann sich Google darüber freuen, dass die bekannte Testseite DxOMark das Pixel 7 Pro in dieser Hinsicht mit der höchsten Gesamtbewertung adelt. Mit 147 Punkten teilt man sich Platz 1 mit dem Magic 4 Ultimate von Honor, das iPhone 14 Pro folgt nur einen Punkt dahinter.Für Google ist es das erste Mal seit dem Pixel 2, also vor rund 5 Jahren, dass man hier wieder den Spitzenplatz erreichen kann. Die Tester betonen, dass sich vor allem auch im Jahresvergleich mit dem Pixel 6 Pro deutliche Verbesserungen am gesamten Kamera-System ergeben haben. Google zeige, was mit aktualisierten Software-Algorithmen und optimierter Kameraabstimmung alles erreicht werden kann.Im Smartphone-Bereich muss man sich immer auch den Vergleich mit dem iPhone 14 Pro gefallen lassen. DxOMark sieht das Apple-Flaggschiff bei Videoaufnahmen insgesamt noch auf dem Spitzenplatz, auch die Kategorien Bokeh und Preview führt man an. Mit recht deutlichem Vorsprung bei Fotos und Zoom holt das Pixel 7 Pro diese Punkte aber wieder auf.Deshalb zur Einordnung auch wichtig: Bei Vergleichstests mit Gesamtbewertung kommt es sehr stark darauf an, wie einzelne Testfaktoren gewichtet werden. Genau hier gibt es auch immer wieder Ansatz für Diskussionen darum, welche Leistungsmerkmale hier wie gewichtet werden. Auch DxOMark stand in der Vergangenheit immer wieder wegen der Zusammenstellung der Endbewertung in der Kritik. Trotzdem kann man den bekannten Kamera-Spezialisten ein ausgiebiges Testverfahren bescheinigen. Für den Nutzer kommt es dann darauf an, die Einzelbewertungen zu erkennen, die für ihn entscheiden sind.