Google Pixel 7 (Pro) vorgestellt: Die neuen Android-Flaggschiffe sind da

Google hat soeben wie angekündigt seine neuen Smartphones der Pixel-7-Serie offiziell gemacht. Nach Monaten voller Leaks und sogar einem vorab verkauften Prototypen sind die beiden neuen Android-Flaggschiffe ab sofort vorbestellbar. Bei gleichen Preisen gibt es viele Verbesserungen.

Google Tensor G2 mit neuen KI-Features an Bord

Google bohrt die Kamerasysteme kräftig auf

Matte oder glänzende Aluminiumrahmen und größere Akkus

Bei Media Markt mit starken Gratis-Geschenken

Technische Daten der neuen Google Pixel-Smartphones Modell Pixel 7 Pixel 7 Pro Betriebssystem Android 13 Display 6,32 Zoll (16,05 cm), 2400 x 1080 Pixel, 1400 nits, 90 Hz, gOLED, Gorilla Glas 7 6,7 Zoll (17,02 cm), 3120 x 1440 Pixel, 1500 nits, 120 Hz, pOLED, Gorilla Glas 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher CPU Google Tensor G2 Hauptkamera Dual-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 82°, 1/1.3", OIS, Autofokus; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 106°, 1/2.9", 8x Digitalzoom Triple-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 1/1.3", OIS, Autofokus, 82 FOV; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 1/2.9", Autofokus, 125 FOV; Kamera 3: 48 MP, Teleobjektiv, f/3.5, 1/2.55", OIS, Autofokus, 30x Super Resolution Zoom, 4.8x opt. Zoom Frontkamera 10,8 MP, f/2.2, 97°, 1/3,1" 10,8 MP, f/2.2, 93°, 1/3,1" Kamera-Funktionen Nachtmodus, Blitz, Video (4K 2160p), Zeitlupe Verbindungen 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, WLAN 802.11ax, USB-C, GPS SIM Dual-SIM (Nano- und eSIM) Sonstiges IP68, Stereo-Speaker, Gesichtserkennung Maße 155,64 x 73,16 x 8,7 mm 162,9 x 76,55 x 8,9 mm Gewicht 195,5 Gramm 212 Gramm Akku 4355 mAh Li-Ion, kabelloses Laden;

bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver 5000 mAh Li-Ion, kabelloses Laden

bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver Preis 649 Euro 899 Euro

Google

Das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro sollen wieder zeigen, was im Hinblick auf Android-Smartphones möglich ist. Die Geräte bietet eine attraktive Ausstattung zu wettbewerbsfähigen Preisen, vor allem wenn man die Bündelung mit den Vorbesteller-Dreingaben in Form der Pixel Buds Pro beim kleineren Modell und der Pixel Watch bei der Pro-Version berücksichtigt.Während das Pixel 7 mit einem 6,3 Zoll großen Full-HD+-Display daherkommt, bekommt das Pixel 7 Pro ein 6,7 Zoll großes 2K-Panel. Beide Geräte haben jeweils eine Abdeckung aus Corning Gorilla Glass Victus. Die Frontkamera mit ihrem 10,8-Megapixel-Sensor sitzt jeweils zentral unterhalb des oberen Display-Rands.Google verbaut bei den Pixel 7-Smartphones den neuen Google Tensor G2 Octacore-SoC, der etwas höhere Taktraten bietet als zuvor. Der Achtkerner wird in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt und bringt vor allem Verbesserungen in Sachen Machine Learning und KI-Fähigkeiten mit, während ein Google Titan M2-Chip für Sicherheit sorgen soll.Die Kameras erfahren beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro ein deutliches Upgrade, verabschiedet sich Google doch von seiner bisherigen Praxis, grundsätzlich auf 12-Megapixel-Sensoren zu setzen. Stattdessen hat das Pixel 7 eine Kombination aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischem Bildstabilisator und einer 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Das Pixel 7 Pro ergänzt diese Ausstattung um einen 48-Megapixel-Sensor mit fünffachem optischem Zoom und Support für 30x Super Res Digital-Zoom. Hier hat die Ultraweitwinkelkamera übrigens sogar einen Autofokus integriert.In Kombination mit Googles leistungsfähiger Software dürften die neuen Pixel-7-Modelle beeindruckende Fotos liefern, zumal sie auch über Phase Detection- und Laser-Autofokus verfügen. Zu den KI-Features gehören unter anderem Makro-Fokus, Magic Eraser, Photo Unblur, Motion Mode, Real Tone, Face Unblur, Night Sight, Top Shot, Portrait Light und Live-HDR+.Die Akkus sind mit 4355mAh beim Pixel 7 und 5000mAh beim Pixel 7 Pro ordentlich groß und können mittels USB Typ-C-Anschluss mit bis zu 30 Watt schnell geladen werden. Wireless-Charging, NFC, WiFi 6E und Bluetooth 5.x gehören natürlich ebenfalls zur Ausstattung. Das Gesamtpaket steckt beim Google Pixel 7 in einem Gehäuse mit mattem Aluminiumrahmen, während das Pixel 7 Pro auf einen polierten Alurahmen setzt. Als Betriebssystem läuft jeweils Android 13.Der Einstieg ist gerade im Zusammenhang mit den Vorbestellaktionen von Google und seinen Netzbetreiber-Partnern attraktiv. So erhalten Kunden, die das Pixel 7 ab heute zum Preis von mindestens 649 Euro vorbestellen, die Pixel Buds Pro Bluetooth-Earbuds kostenlos dazu. Beim Pixel 7 Pro wird sogar die LTE-Variante der neuen Pixel Watch beim Preis von 899 Euro enthalten sein, die normalerweise 429 Euro kostet. Theoretisch ließe sich so der Preis des Pro-Modells also durch den Wiederverkauf der Uhr deutlich drücken.