Pixel 8 Pro: Neues Google-Smartphone mit Temperatur-Sensor im Video

Google will im weiteren Jahresverlauf sein neues Pixel 8 und das Pixel 8 Pro präsentieren. Ein Entwickler sorgt nun dafür, dass wir das Pro-Modell schon rund fünf Monate vor dem Launch zu sehen bekommen - inklusive einer Demonstration eines besonderen neuen Features.

Prototyp zeigt Design des Pixel 8 Pro viele Monate vor dem Launch

Zusammenfassung Video zeigt Pixel 8 Pro inkl. neuem Feature.

Video stammt von Google, wurde aber gelöscht.

Pixel 8 Pro hat Infrarot-Thermometer unter Kamera.

Video zeigt Design & Benutzerführung, wohl keine funktionstüchtige Hardware.

Weitere Leaks zu Pixel 8 (Pro) in kommenden Wochen zu erwarten.

Marktstart Pixel 8 & 8 Pro noch einige Monate entfernt.

Google / Kuba Wojciechowski

Der polnische Webentwickler und Android-Spezialist Kuba Wojciechowski hat über das Portal 91Mobiles ein Video veröffentlicht, das offensichtlich direkt von Google stammt und das Pixel 8 Pro in Aktion zeigt. Mittlerweile hat Google den Clip zwar von YouTube gelöscht - schließlich ist Google selbst der Betreiber von YouTube - doch gibt es natürlich schon diverse Kopien bei anderen Online-Diensten wie etwa Twitter.Der Clip zeigt das neue Top-Smartphones aus dem Pixel-Lineup des US-Internetkonzerns im Rahmen einer Art Anleitung für die Nutzung einer speziellen Funktion. So befindet sich unterhalb des LED-Blitzes der drei Kameras auf der Rückseite des Google Pixel 8 Pro offensichtlich ein zusätzlicher Sensor, der im Grunde nichts anderes als ein Infrarot-Thermometer ist.In dem Clip wird gezeigt, wie der Nutzer sich das Smartphone mit der Rückseite möglichst nah an die Stirn halten soll, bevor es dann in einem Zug um den Kopf bewegt wird, bis man an der Schläfe anlangt. Der Prozess wird mittels einer auf dem Smartphone installierten App für die Messung der Körpertemperatur gestartet. Wie genau das Ganze funktioniert und welche Möglichkeiten sich durch den Infrarot-Sensor ergeben, verrät das Video leider noch nicht.Immerhin ist das Pixel 8 Pro zu sehen, wobei es sich bei dem Gerät in dem Video wahrscheinlich um einen Prototypen handelt. Google hält offenbar nur auf den ersten Blick am altbekannten Design mit dem breiten Kamerabalken auf der Rückseite fest. Statt die drei Kameras auf der Rückseite wie bisher in zwei getrennten Ausschnitten unterzubringen, gruppiert man die Sensoren im Pixel 8 Pro offenbar in einem einzelnen breiteren Ausschnitt.Ein weiteres Detail fällt an dem Video ins Auge: die Darstellung der Benutzeroberfläche auf dem Display des Geräts "wackelt", so dass davon auszugehen ist, dass es sich bei dem gezeigten Smartphone nur um eine Art Mockup handelt, nicht aber um tatsächlich bereits funktionstüchtige Hardware. Offensichtlich dient der Clip eher zu Demonstrationszwecken, was die mögliche Benutzerführung angeht.Bis das Google Pixel 8 Pro zusammen mit seinem kleineren Schwestermodell auf den Markt kommt, dürfte es noch einige Monate dauern. Wojchiechowski hat bereits angedeutet, dass in den kommenden Wochen mit weiteren Leaks zum Pixel 8 (Pro) zu rechnen ist, da ihm offenbar alle Details zu den Geräten vorliegen.