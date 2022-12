Windows 10 Patch: Blue Screen bestätigt, so umgeht ihr das Problem

Mit der Freigabe des Windows 10 Dezember-Patches KB5021233 häufen sich Berichte über vermehrte Abstürze. Unter Umständen zeigt sich der berüchtigte Blue Screen of Death. Nun gibt es einen Lösungsvorschlag von Microsoft.

Übergangslösung empfohlen

Fehler in KB5021233 - OS Build 19045.2364 Sie erhalten möglicherweise einen Fehler (0xc000021a) mit einem blauen Bildschirm.



Nach der Installation von KB5021233 starten einige Windows-Geräte möglicherweise mit einem Fehler (0xc000021a) und einem blauen Bildschirm. Technischer Hinweis: Nach der Installation von KB5021233 besteht möglicherweise eine Diskrepanz zwischen den Dateiversionen von hidparse.sys in c:/windows/system32 und c:/windows/system32/drivers (unter der Annahme, dass Windows auf dem Laufwerk C: installiert ist), was dazu führen kann, dass die Signaturüberprüfung bei der Bereinigung fehlschlägt.

Umgehung: Um dieses Problem auf Geräten, bei denen es bereits auftritt, zu entschärfen, müssen Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) mit den folgenden Schritten verwenden:

Um dieses Problem auf Geräten, bei denen es bereits auftritt, zu entschärfen, müssen Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) mit den folgenden Schritten verwenden: Sie müssen die Windows-Wiederherstellungsumgebung aufrufen. Wenn Ihr Gerät nicht automatisch in WinRE gestartet wurde, lesen Sie bitte Einstiegspunkte in WinRE.



Wählen Sie die Schaltfläche "Problembehandlung".



Wählen Sie die Schaltfläche "Wiederherstellung, Problembehandlung und Diagnosetools starten".



Wählen Sie die Schaltfläche "Erweiterte Optionen".



Wählen Sie die Schaltfläche "Eingabeaufforderung" und warten Sie, bis Ihr Gerät neu gestartet ist, falls erforderlich.



Beim Neustart Ihres Geräts sollte ein Eingabeaufforderungsfenster angezeigt werden. Möglicherweise müssen Sie sich mit Ihrem Kennwort bei Ihrem Gerät anmelden, bevor Sie das Fenster der Eingabeaufforderung öffnen können.



Führen Sie den folgenden Befehl aus (wichtig: Wenn Windows nicht unter C:\windows installiert ist, müssen Sie den Befehl an Ihre Umgebung anpassen): xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\system32\hidparse.sys



Sobald der vorherige Befehl abgeschlossen ist, geben Sie ein: exit



Wählen Sie die Schaltfläche "Weiter".



Windows sollte nun wie erwartet gestartet werden.

Wichtig: Es wird nicht empfohlen, andere Abhilfemaßnahmen als die oben empfohlenen zu ergreifen. Es wird nicht empfohlen, die Datei hidparse.sys aus dem Ordner Windows\System32 zu löschen.

Es wird nicht empfohlen, andere Abhilfemaßnahmen als die oben empfohlenen zu ergreifen. Es wird nicht empfohlen, die Datei hidparse.sys aus dem Ordner Windows\System32 zu löschen. Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.

Betroffene Plattformen: Client: Windows 10, Version 22H2; Windows 10, Version 21H2; Windows 10, Version 21H1; Windows 10, Version 20H2

Windows 10, Version 22H2; Windows 10, Version 21H2; Windows 10, Version 21H1; Windows 10, Version 20H2 Server: Keine Sie erhalten möglicherweise einen Fehler (0xc000021a) mit einem blauen Bildschirm.

Microsoft hat das Problem vor Kurzem bestätigt und einen entsprechenden Hilfe-Artikel im Release Health Dashboard veröffentlicht . Demnach starten einige PCs nach der Installation von KB5021233 mit der Anzeige eines Fehlers (0xc000021a) und dem bekannten blauen Bildschirm (Blue Screen of Death). Wie es aussieht, tritt der Fehler nur auf, wenn das System eine Diskrepanz zwischen den Dateiversionen von hidparse.sys in c:/windows/system32 und c:/windows/system32/drivers erkennt.Das Team arbeitet derzeit an einer dauerhaften Lösung, um den Fehler mit einem neuen Software-Update zu beheben. Bis dahin können Nutzer mithilfe der erweiterten Startoptionen und der Eingabeaufforderung eine Übergangslösung anwenden, um den Fehler zu umgehen. Wie das genau funktioniert, zeigt Microsoft in einer Kurzanleitung im Windows Release Health Dashboard. Wir haben für euch die Fehler-Analyse und die Übergangslösung übersetzt: