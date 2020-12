Windows 10: Blue Screen Of Death durch Corsair-Tastatur-Treiber

Nach dem Dezember-Patch-Day melden Nutzer von Corsair-Zubehör massive Probleme. Ein Kompatibilitätsproblem führt dazu, dass es bei dem Versuch ein Update auszuführen, nur zu einem Blue Screen of Death kommt.

Konflikt mit CorsairVBusDriver.sys

Erste Hinweise schon im Oktober

Windows 10: Kumulativer Patch

Und aus dieser "BSOD-Absturzschleife" kommt man als Betroffener auch nicht mehr so leicht heraus, berichtet Günter Born in seinem Blog . Demnach bemerkten Nutzer, die eine Corsair Utility Engine-Software auf ihrem System laufen haben, einen Konflikt mit den Windows 10-Updates , die Microsoft im Dezember 2020 herausgegeben hat.Windows 10-Nutzer berichten, dass Windows immer wieder neu startet, abstürzt und wieder neu startet. Dabei kommt es zu dem Blue Screen of Death - der PC meldet dabei einen schweren Ausnahmefehler und startet gar nicht erst. Der Blue Screen wird nur kurz angezeigt, dann startet der PC neu. Häufig wird dabei der Fehler "Stop code - SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED" angezeigt. Dazu gibt es den Hinweis auf ein Problem mit CorsairVBusDriver.sys.Microsoft hat diesen Fehler bisher in keinem seiner Support-Dokumente für die jüngsten Windows 10-Updates bestätigt. Das könnte aber daran liegen, dass das Windows-Team nur mit einer begrenzten Besetzung über die Feiertage arbeitet und sich ein großer Teil des Teams schon im Weihnachtsurlaub befindet.Die ersten Hinweise auf das Problem, die Born entdeckt hat, stammen übrigens schon von Anfang Oktober. Hinweise auf den Fehler findet man dabei unter anderem bei Corsair Reddit und im Microsoft Answers Forum . Allerdings gab es nach dem Dezember-Patch-Day und vor allem erst in der zurückliegenden Woche einen Anstieg an Nutzern, die sich mit dem Problem in den einschlägigen Foren gemeldet haben. Ob da ein weiteres Update dahintersteckt oder vielleicht auch ein missglückter Versuch, das Problem abzumildern, ist bisher unbekannt.