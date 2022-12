Energie aus erneuerbaren Quellen erlebt weltweit gewaltigen Boom

Der Krieg gegen die Ukraine hat die größte Energiekrise seit Langem ausgelöst, in deren Zuge kamen viele Staaten zum Schluss, dass sie zu abhängig von fossilen Brennstoffen und damit auch einigen Ländern sind. Das hat zu einem signifikanten und nachhaltigen Umdenken geführt.

Schlechte Nachrichten für Kohle, gute fürs Klima

Laut der Internationalen Energieagentur (International Energy Agency; IEA) ist das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien regelrecht explodiert. "Die weltweite Energiekrise hat einen beispiellosen Aufschwung für erneuerbare Energien ausgelöst. In den nächsten fünf Jahren soll weltweit so viel Strom aus erneuerbaren Energien hinzugefügt werden wie in den vergangenen 20 Jahren", schreibt die IEA in einem neuen Report Laut der Energieagentur gebe es derzeit eine drastische Beschleunigung der Installationen erneuerbarer Energien, das Kapazitätswachstum werde sich in den nächsten fünf Jahren nahezu verdoppeln. Das hat zur Folge, dass Kohle bis 2025 als größte Stromerzeugungsquelle überholt wird und das bedeutet auch eine gute Nachricht für das Klima. Denn damit steigt die Chance, die globale Erwärmung auf ein Plus von 1,5 Grad Celsius zu begrenzen."Die Sorge um die Energiesicherheit, die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgelöst wurde, hat die Länder dazu veranlasst, verstärkt auf erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie zu setzen, um die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern, deren Preise dramatisch in die Höhe geschossen sind", schreibt die IEA weiter.Wie erwähnt, machen Solar- und Windenergie den größten Teil des Ausbaus aus. Die Solarkapazität wird sich bis 2027 fast verdreifachen, während sich die Windkapazität fast verdoppelt, was zum Teil auf die sinkenden Preise zurückzuführen ist.IEA-Chef Fatih Birol dazu: "Die erneuerbaren Energien befanden sich bereits in einem raschen Wachstumsprozess, aber die weltweite Energiekrise hat sie in eine außergewöhnliche neue Phase mit noch schnellerem Wachstum versetzt, da die Länder versuchen, aus ihren Vorteilen für die Energiesicherheit Kapital zu schlagen. Die Welt wird in den nächsten 5 Jahren so viel Strom aus erneuerbaren Energien hinzufügen wie in den 20 Jahren davor."