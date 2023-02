Gas-Fracking wird in seinem Mutterland vom Solar-Ausbau überrollt

Während hierzulande vom Aufbau einer eigenen Fracking-Industrie geträumt wird, ist diese Form der Erdgas-Förderung in ihrem Mutterland USA auf dem absteigenden Ast. Insbesondere bei der Stromerzeugung wird das Gas immerhin heftig von den Erneuerbaren verdrängt.

Batterien boomen

Zusammenfassung USA: Fracking-Industrie auf absteigendem Ast

Photovoltaik erlebt starken Boom

Windkraft schwächer: 2021 +4 GW, aber 135 GW installierte Kapazität

Fossile Energie zurückgedrängt: Erdgas Zuwachs 2021 1,2 GW, Kohle rückläufig

Dabei ist es vor allem die Photovoltaik, die aktuell einen enormen Boom verzeichnet. Ende 2021 verzeichnete die U.S. Energy Information Administration (EIA) für die gesamten USA eine installierte Kapazität von 63 Gigawatt. Als im letzten Jahr die coronabedingten Engpässe bei den Lieferketten ein Stück weit aufgelöst werden konnten, kamen Solaranlagen mit einer Kapazität von 21 Gigawatt dazu, berichtet Ars Technica unter Berufung auf den Short-Term Energy Outlook der Behörde. Für dieses Jahr rechnet man mit weiteren 25 Gigawatt.Deutlich schwächer läuft hingegen der Ausbau von Windkraft-Kapazitäten. Hier kamen im letzten Jahr 7 Gigawatt hinzu, in diesem Jahr wird mit weiteren 4 Gigawatt gerechnet. Das Problem sind hier Nachwirkungen der Streichung von Fördermaßnahmen vor einigen Jahren, während die neuen Projekte mit Unterstützung des jüngsten Bundesprogramms erst langsam anlaufen. Allerdings laufen in den USA bereits Anlagen mit 135 Gigawatt Kapazität.Parallel zum starken Wachstum bei den Erneuerbaren werden fossile Energieträger zurückgedrängt. "Ein weiterer Trend, der sich abzeichnet, ist die Umkehrung der enormen Ausweitung der Erdgasnutzung nach der Entwicklung des Frackings", heißt es im EIA-Bericht. Im letzten Jahr kamen hier Kraftwerkskapazitäten von 7,5 Gigawatt neu dazu, es wurden aber auch 6,2 Gigawatt stillgelegt, sodass ein Nettozuwachs von 1,2 Gigawatt verblieb. Die Behörde geht davon aus, dass die installierte Leistung in diesem Jahr sogar zurückgeht - eine Entwicklung, die bei der Kohle schon länger vonstattengeht.Einen enormen Aufschwung gibt es auch bei der Installation von Speichersystemen. Diese erzeugen zwar keinen Strom, können aber die unstetige Verfügbarkeit bei den regenerativen Quellen ausgleichen. Anhand der Planungen lässt sich bereits sagen, dass sich der Zubau von 5,1 Gigawatt im letzten Jahr auf 9,4 Gigawatt in diesem Jahr fast verdoppeln wird. Es werden inzwischen also weit mehr neue Batteriespeicher in Betrieb genommen als Erdgaskraftwerke.