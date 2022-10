Hackerangriff auf einen der größten deutschen Energieversorger

Das Energieversorgungsunternehmen Enercity mit Sitz in Hannover ist von einem massiven Hackerangriff betroffen. Derzeit läuft die Versorgung mit Strom und Gas ganz regulär, doch der Kundenservice steht nur eingeschränkt zur Verfügung.

Stellungnahme von Enercity "Die kritische Infrastruktur ist NICHT betroffen, unsere Netze und Kraftwerke laufen stabil und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet; wir versorgen alle unsere Kundinnen und Kunden. Unser Kundenservice ist nur eingeschränkt verfügbar. Derzeit sind nicht alle IT-Systeme vollumfänglich nutzbar, sodass es zu kleineren Einschränkungen kommen kann. Wir arbeiten daran, dies schnellstmöglich zu beheben und halten Sie dazu auf dem Laufenden."

Vorfälle häufen sich

Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch. Bisher sind nur wenige Einzelheiten zu dem Sicherheitsvorfall in Hannover bekannt geworden. Nur eines ist klar: Laut Enercity ist keine kritische Infrastruktur betroffen, dafür aber die Verwaltung."Enercity ist am frühen Mittwochmorgen Ziel eines Hackerangriffs gewesen", informiert das Unternehmen seine Kunden. "Unsere Sicherheitssysteme haben umgehend reagiert, sodass größerer Schaden vom Unternehmen abgewendet werden konnte."Welcher Art der Angriff war, wurde bislang noch nicht mitgeteilt. Laut der Nachrichtenagentur dpa sind unbekannte Hacker am Werk. Weitere Informationen verspricht der Anbieter noch nachzureichen und hat erste Details auf seiner Webseite bereitgestellt Enercity gehört zu den zehn größten kommunalen Anbietern in Deutschland.Der Sicherheitsvorfall weckt dabei Erinnerungen an den Sommer. Damals warnten Sicherheitsexperten nach der Verhaftung eines russischen Hackers vor Angriffen auf die Strom- und Wasserversorgung in Deutschland (via Spiegel ). Der Beschuldigte soll mit der Gruppe "Berserk Bear" im Auftrag des Geheimdienstes FSB eine Vielzahl an deutschen Unternehmen ausspioniert und Wege gesucht haben, in die Konzern-Netzwerke einzudringen.