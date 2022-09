Sonos Sub Mini: Alle Infos & offizielle Bilder zum "kleinen" Subwoofer

Sonos steht kurz vor der Einführung des neuen Sonos Sub Mini, der als günstige Alternative zum teuren Sonos Sub mit den diversen jüngeren Netzwerklautsprechern des US-Herstellers kombiniert werden soll. Wir haben jetzt ein Datenblatt und alle offiziellen Details zum Gerät vorliegen.

Zwei Verstärker integriert

Sonos

Der Sonos Sub Mini wird als "kompakter Subwoofer" beworben, der Filmen, Musik und Spielen einen Schub durch zusätzlichen Bass verleihen soll. Sonos wirbt unter anderem damit, dass das Gerät in Kombination mit einer Sonos Ray oder Sonos Beam für "immersiveren TV-Content" und mehr "Tiefe und Klarheit für Musik" in Verbindung mit den Modellen Sonos One, One SL sowie dem Ikea Symfonisk sorgen soll.Sonos verspricht "dicken Bass", einen ausgeglichenen Klang, ein ansprechendes Design und eine große Anpassbarkeit für optimalen Klang durch Trueplay und den justierbaren Equalizer in der Sonos App. Der Sonos Sub Mini hat zwei sechs Zoll große Woofer-Lautsprecher, die nach Innen aufeinander ausgerichtet sind, also in den schlitzförmigen Ausschnitt in der Mitte des Geräts abstrahlen.Es sind zwei "Class D"-Verstärker integriert, die perfekt auf die akustische Architektur des Sonos Sub Mini abgestimmt sein sollen. Durch ein vollkommen versiegeltes Gehäuse will der Hersteller Verzerrungen vermeiden und die Basswiedergabe verbessern. Sonos gibt einen Frequenzgang von 25 Hertz an und wirbt auch damit, dass das Gerät über eine WLAN-Verbindung im 5-GHz-Bereich niedrige Latenzen und so auch eine möglichst hochwertige Audiowiedergabe bieten kann.Ebenso ist im Gehäuse auch noch ein 10/100-MBit/s-Ethernet-Port verbaut, mit dem der Sonos Sub Mini direkt ins Heimnetzwerk eingebunden werden kann. Der kleinere Sonos-Subwoofer ist 30,5 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von 23 Zentimetern und bringt 6,35 Kilogramm auf die Waage. Das Gerät wird ausschließlich in den Farben Schwarz und Weiß angeboten.