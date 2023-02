Sonos: Bilder und Infos zu den neuen, smarten Lautsprechern geleakt

Erst vor Kurzem hat sich Sonos abfällig über Apple, Google und Co. geäußert, denn der Audio-Spezialist hat erklärt, dass die Konkurrenten "nichts Interessantes" im Angebot hätten. Sonos kann demnächst das Gegenteil beweisen, denn man bereitet neue Geräte vor: Era 300 und Era 100.

Era 300 und Era 100

Zusammenfassung Sonos kündigt neue smarte Lautsprecher Era 300 und Era 100 an.

Era 300 konzentriert sich auf Spatial Audio, kostet 450 Dollar.

Era 100 ist der Nachfolger des Sonos One, kostet 250 Dollar.

Geräte sind mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 und AirPlay ausgestattet.

Era 300 verfügt über sechs Treiber für Atmos-Surround-Sound.

Start Ende März geplant.

Sonos-Geräte nehmen zweifellos eine Vorreiterrolle ein, denn die Multi-Room-Lösungen des Herstellers sind schon lange auf dem Markt und haben auch entsprechend eine große Popularität. Ob man wirklich über die Konkurrenten lästern muss, ist aber eine andere Frage, doch schon bald kann Sonos beweisen, dass man es tatsächlich und erneut besser kann.Denn laut The Verge wird der US-amerikanische Hersteller in den nächsten Wochen zwei neue smarte Lautsprecher vorstellen, die bekannte Technik-Seite hat nicht nur Informationen, sondern auch Marketing-Bilder der Geräte zugespielt bekommen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um die Modelle Era 300 und Era 100.Era 300 wird ein Lautsprecher sein, der sich auf Spatial Audio konzentriert, dieser wird in der preislichen Gegend von 450 Dollar angesiedelt sein. Damit wird sich Era 300 etwas unter dem Flaggschiff Sonos Five positionieren. Era 100 gilt hingegen als direkter Nachfolger von Sonos One, dem Smart Speaker, der in direkter Konkurrenz zu Standalone-Lautsprechern von Apple, Google und Co. steht. Era 100 wird wohl etwa 250 Dollar kosten, das wäre etwas mehr als die 219 Dollar (UVP) des One. Beide Geräte sind aktuell für einen Start Ende März vorgesehen.Era 300 wurde von Grund auf zur Unterstützung von räumlichem Audio entworfen, es ist derzeit aber teilweise unklar, woher diese Inhalte kommen werden. Denn eine Unterstützung von Apple Music und dessen Dolby Atmos-Songs ist derzeit unwahrscheinlich - dafür wird man Amazon Music Unlimited abspielen können. Der unter dem Namen Optimo 2 entwickelte Lautsprecher wird u. a. Bluetooth-Audio sowie USB-C-Line-in unterstützen - gleiches gilt aber auch für Era 100, damit wird dieser deutlich flexibler sein als der aktuelle Sonos One.Beide Era-Lautsprecher werden mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 und Unterstützung für AirPlay 2 ausgestattet sein. Era 300 verfügt über insgesamt sechs Treiber, die den Schall nach vorne, links, rechts und oben leiten. In Verbindung mit einem Sonos Arc oder Beam kann man mit einem Era 300-Paar für Atmos-Surround-Sound eingesetzt werden. Surround beherrscht Era 100 nicht, dieser Lautsprecher ist sicherlich als verbesserter Sonos One zu sehen - das zeigen auch die Marketing-Bilder.