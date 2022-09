Sonos Sub Mini: Offizielle Bilder zeigen den kleinen Subwoofer vorab

Sonos will bekanntermaßen mit dem Sub Mini auch einen neuen, kleineren Subwoofer einführen, der zusammen mit den anderen jüngst gestarteten Soundbars und Netzwerk-Lautsprechern des Unternehmens genutzt werden soll. Wir haben jetzt erste offizielle Marketing-Bilder vorliegen.

Diverse Bundles geplant

Sonos

Der Sonos Sub Mini sollte eigentlich im vierten Quartal 2022 auf den Markt kommen, mittlerweile ist aber zu hören, dass es wohl Verzögerungen gibt, sodass der kleinere Sonos-Subwoofer laut dem Unternehmen im ersten Quartal 2023 in den Handel kommt. Dass uns jetzt erste Marketing-Bilder des Herstellers vorliegen, überrascht vor diesem Hintergrund und könnte bedeuten, dass Sonos den Launch vielleicht doch wieder vorgezogen hat.Die Bilder zeigen einen kompakten Subwoofer, der in den Farben Schwarz und Weiß angeboten werden soll und eine zylindrische Form aufweist. Mittig befindet sich ein vertikaler Ausschnitt, wie man ihn auch beim großen Sonos Sub vorfindet. Beim weißen Modell wird der Ausschnitt auch hier wieder durch einen schwarzen Bereich hervorgehoben.Der Sonos Sub Mini ist tatsächlich nicht viel höher als ein Sonos One, trägt also deutlich weniger dick auf als sein älterer Bruder. Die Bilder bestätigen im Grunde das vor einigen Monaten bereits im Rahmen eines Leaks von The Verge gezeigte Design-Konzept , wobei es sich damals noch um Grafiken aus externer Quelle handelte, die auf Basis von Beschreibungen des Sub Mini gestaltet wurden.Zu den technischen Details des Sonos Sub Mini können wir bisher noch keine Angaben machen. Sicher ist aber, dass Sonos das Gerät zusammen mit den Sonos One, der Sonos Beam und der Sonos Ray Soundbar vermarkten will, da diverse entsprechende Bundle geplant sind, in die sich der Sub Mini mit seiner Preisgestaltung und dem Design gut einfügen soll.